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Май
«Что за апокалипсис?». Юг Красноярского края накрыли пылевая буря и ураган. Деревья повалило, свет отключили
В Шушенском районе Красноярского края прошла пылевая буря. Собрали фото и видео местного «апокалипсиса».
29 мая, 01:43
Июль 2023
Поваленные деревья и сорванные крыши: публикуем последствия бури в Заозерном
15 июля 2023, 03:18
Жительница Минусинска заявила, что ее с ребенком выгнали из «Батона» во время бури
14 июля 2023, 08:42
Придет ли в Красноярск буря из Минусинска? Узнали у синоптика и авиаэксперта
14 июля 2023, 05:40
В Минусинске после ливня и ветра нашли почти десяток разбитых авто
В Минусинске продолжают фиксировать масштаб разрушений из-за сильного ливня и ветра. Почти десяток авто оказались повреждены.
14 июля 2023, 03:50
Под Минусинском из-за бури дерево упало и проломило автомобиль. Пострадал ребенок
14 июля 2023, 01:16

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