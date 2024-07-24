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Бюджетники

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Июль
Красноярские учителя жалуются, что их заставляют ходить на фестивали от мэрии
24 июля, 09:40
Красноярских учителей «заставили» подписаться на телеграм-канал мэра Логинова
23 июля, 08:53
Март
Бюджетники массово «отчитались» в соцсетях об участии в выборах президента
16 марта, 03:17
Февраль
Бюджетники жалуются на принуждение к участию в викторине в дни выборов президента РФ
6 февраля, 12:17
Ноябрь 2023
Бюджетникам повысят зарплату на 8 тысяч. А остальным?
В Красноярском крае работникам бюджетной сферы повысят зарплату с 1 января 2024 года. Законопроект об этом находится на рассмотрении в заксобрании края.
21 ноября 2023, 08:27
Сентябрь 2023
Бюджетники рассказали, как их заставляют голосовать
8 сентября 2023, 09:56

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