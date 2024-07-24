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Часовня Параскевы Пятницы

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24 июля
Что изменится после передачи красноярской часовни РПЦ? Узнали в епархии
24 июля, 06:47
23 июля
Главный символ Красноярска передали в собственность РПЦ
Часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе передали в собственность Красноярской епархии РПЦ.
23 июля, 12:08

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