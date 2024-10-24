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Частичная мобилизация

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2024
Ждать ли новую мобилизацию в России? К чему готовиться силовикам? Отвечаем на вопросы
24 октября, 10:10
«Если проводить, то сейчас». Будет ли новая волна мобилизации в России? Вот что говорят власти
29 августа, 10:23
Не спасла бронь, не сделали операцию: омбудсмен рассказал о проблемах мобилизованных
8 апреля, 10:52
Котюков и Речицкий прокомментировали отказ в митинге женам мобилизованных красноярцев
19 января, 09:02
2023
Путина спросили, будет ли вторая волна мобилизации
14 декабря 2023, 09:27
С женой мобилизованного встретились после попытки устроить митинг. О чем она просила
24 ноября 2023, 06:44
«Прошу закрыть свои очаровательные ротики». Доброволец СВО в отпуске призвал женщин не митинговать против бессрочной мобилизации
15 ноября 2023, 08:48
Чат жен мобилизованных красноярцев удалили после их попытки организовать митинг
15 ноября 2023, 06:24
Исследование. В 15 раз больше дел за самоволку: как в Красноярске наказывают ушедших с СВО военных
13 ноября 2023, 10:16
Мэрия запретила родным мобилизованных проводить митинг против бессрочной мобилизации
11 ноября 2023, 13:01
«ПМ» по требованию РКН удалил новость о мобилизованном красноярце в украинском плену
5 октября 2023, 06:36
Кто затянул с демобилизацией отца троих детей? Он погиб, не увидев младшего сына
27 сентября 2023, 13:08
Власти полгода обещали вернуть из зоны СВО отца троих детей. Сегодня его похоронили
24 сентября 2023, 11:49
«Живешь ожиданием сообщения»: красноярка рассказала о жизни после мобилизации отца
23 сентября 2023, 11:58
Будет ли в Красноярске новая волна частичной мобилизации в 2023 году?
20 сентября 2023, 09:50
Жители края больше всех в РФ судились из-за мобилизации. И выиграли больше всех исков
20 сентября 2023, 03:59
Путин рассказал о возможности второй волны мобилизации в России
12 сентября 2023, 10:26
В Зеленогорске хотели взорвать станции связи — чтобы помешать рассылке повесток
17 августа 2023, 04:45
В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших взорвать станции связи
В Красноярском крае задержали двух человек, которые намеревались взорвать станции связи в ЗАТО Зеленогорск.
17 августа 2023, 04:18
«Каждый вечер без выходных»: 9-летнего мальчика привлекли к плетению сетей для СВО
В Зеленогорске девятилетний мальчик все лето плетет с добровольцами маскировочные сети.
14 августа 2023, 09:54

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