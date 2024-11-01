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Черемушки

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2024
Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице
1 ноября, 05:42
В Красноярске еще не во все дома дали отопление. Но уже планируют первое отключение
23 сентября, 11:47
Ради переноса остановки в красноярских Черемушках снесут 10 деревьев
В Красноярске в Черемушках ремонтируют улицу Шевченко и собираются перенести остановку. Для этого решили вырубить 10 деревьев.
11 августа, 03:49
В Красноярске водителю стало плохо за рулем. Он врезался в стену и умер
Сегодня, 20 июля, на правобережье Красноярска водителю стало плохо за рулем. Он скончался до приезда медиков.
20 июля, 08:05
В Ленинском и Кировском районах не будут надолго отключать холодную воду
26 июня, 01:57
В Черемушках горела девятиэтажка. Пожар мог начаться из-за брошенного с балкона бычка
В Красноярске горел балкон девятиэтажки на Энергетиков. Пожар мог произойти из-за выброшенной из окна сигареты.
10 апреля, 05:20
Полиция приехала с рейдом в два кафе в Черемушках. Задержаны 19 мигрантов
10 февраля, 03:59
В Красноярске со вторника не ходят трамваи до Черемушек. Что случилось?
12 января, 07:37
2023
Эксперты рассказали, где в Красноярске продают самое дешевое жилье в новостройках
Эксперты сообщили, где красноярцы могут купить самое недорогое жилье в новых домах.
13 сентября 2023, 08:54

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