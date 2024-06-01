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Чернышевского

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Июнь
«Весь в крови». Неизвестный выкинул пивную бутылка из окна и попал в ребенка. Мальчику разбило голову
1 июня, 11:25
Ноябрь 2023
Попавший в чудовищную аварию с автобусом школьник мог скончаться
Попавший в чудовищную аварию 5 ноября с автобусом школьник мог скончаться в больнице.
6 ноября 2023, 06:57
Для выжившего в чудовищной аварии с автобусом школьника просят сдать кровь
6 ноября 2023, 05:20
Выжившим в чудовищной аварии с автобусом оказался школьник. Погибшие были студентами
5 ноября 2023, 07:38
Появилась запись аварии с регистратора автобуса. Погибла компания 18-летних людей
5 ноября 2023, 03:21
Появилось видео аварии с тремя погибшими. «Ладу» раздавило автобусом
5 ноября 2023, 02:59
В Красноярске «Лада» врезалась в автобус. В ней погибли три человека
5 ноября 2023, 02:14
Октябрь 2023
В Покровке за 730 тысяч сделают ледовый городок без горок
В сквере имени Чернышевского в микрорайоне Покровка оборудуют ледовый городок без горок. На него потратят 730 тысяч рублей.
17 октября 2023, 03:47
Сентябрь 2023
В Красноярске жителям нескольких улиц аварийно отключили электричество
Жители нескольких улиц в красноярской Покровке остались без электричества.
27 сентября 2023, 04:32
Двое красноярцев устроили драку в лифте и на детской площадке
В Красноярске двое мужчин устроили драку в лифте жилого дома, а потом продолжили драться на детской площадке.
16 сентября 2023, 04:14
Июль 2023
В Красноярске начали ремонтировать ещё три улицы
21 июля 2023, 04:14
В Красноярске на Чернышевского появится новая остановка. Сейчас там ремонт
В Красноярске улицу Чернышевского сейчас ремонтируют. В УДИБ пообещали сделать там новую остановку общественного транспорта.
21 июля 2023, 01:26

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