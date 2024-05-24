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ЧС

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Май
Режим ЧС грозит ЖК «Орбита» после первой грозы в Красноярске
24 мая, 02:59
Апрель
В Красноярске и крае будут регулярно включать сирены
10 апреля, 02:27
Что происходит в Орске после прорыва дамбы. Тысячи домов затопило, школы закрылись
8 апреля, 07:03
Март
В Красноярске повторно завоют сирены. Вот адреса
11 марта, 12:42
Декабрь 2023
В 9 районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за заболевания рогатого скота
Режим ЧС ввели девятого декабря в девяти районах края из-за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. В Хакасии массово уничтожали животных после вспышки этого заболевания.
10 декабря 2023, 10:41
Август 2023
В Красноярске на 2-й Огородной после подтопления и угрозы ЧС укрепят склон
22 августа 2023, 02:39
Июль 2023
Нет ли угрозы Октябрьскому мосту после подмыва опоры
В Красноярске ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации из-за размыва опоры Октябрьского моста. В мэрии рассказали, в каком состоянии находится мост и нет ли угрозы для жителей.
11 июля 2023, 07:19

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