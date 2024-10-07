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Чулым

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2024
В Красноярском крае дядя с племянниками на моторной лодке врезался в берег и погиб
В Красноярском крае в Назаровском районе моторная лодка налетела на берег. Один человек погиб.
7 октября, 05:11
В Красноярском крае утонул 22-летний парень. У него остались две маленькие дочки
В Ачинске 22-летний парень утонул вчера, 22 июня, вечером на реке Чулым.
23 июня, 06:16
2023
Больше 900 жителей Красноярского края за 2023 год подхватили паразитов от рыб
За семь месяцев 2023 года 922 жителя Красноярского края заболели описторхозом.
18 августа 2023, 03:13
В Назарове из реки вытащили два пакета с боеприпасами и возбудили уголовное дело
16 августа 2023, 04:51
В Красноярском крае из реки вытащили тонувшего мужчину
В Ачинске спасли тонушего мужчину.
7 августа 2023, 02:19
В Красноярском крае нашли гранаты и сотню патронов в реке
В Красноярском крае нашли два пакета с боеприпасами.
2 августа 2023, 05:51
«Не умел плавать». В Красноярском крае 16 летний школьник купался с друзьями и утонул у них на глазах
В Красноярском крае сегодня, 28 июля, утонули два человека. Оба случая произошли на реке Чулым.
28 июля 2023, 10:22
Спасатели вытащили тонущую женщину из реки на нелегальном пляже в Ачинске
На нелегальном пляже под Ачинском едва не утонула женщина.
20 июля 2023, 03:43

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