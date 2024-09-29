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Дача

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2024
В Красноярске отменят несколько дачных электричек. Когда и какие?
С 1 октября меняется движение электричек, сообщает КрасЖД. Публикуем новое расписание.
29 сентября, 04:19
Красноярские дачники смогут доезжать до Северного на электричке без пересадок
Красноярцы смогут доезжать с дач до микрорайона Северный на электричке без пересадок.
2 июня, 06:30
В Красноярске изменилось расписание дачных маршрутов. Каких?
В Красноярске с 1 мая изменилось расписание некоторых пригородных и дачных автобусных маршрутов. Рассказываем, как теперь они ходят.
3 мая, 01:38
Из Красноярска запустят дачный маршрут в Минино. Когда?
С 19 апреля из Красноярска запустят дачный маршрут в Минино, сообщили в министерстве транспорта края.
16 апреля, 01:17
В крае загородные дома подорожали на 29% за год. Сколько они стоят?
В Красноярском крае стоимость загородных домов выросла на 29% за год. Рассказываем, сколько они теперь стоят.
13 апреля, 12:28
В Красноярске запустят еще шесть дачных маршрутов. Какие там будут остановки?
В Красноярске с 15 апреля запускаются ещё 6 дачных маршрутов.
13 апреля, 01:51
Федеральную дачу в красноярских «Соснах» купит компания «Русгидро»
Компания «Русгидро» купит федеральную дачу и другую недвижимость в элитном районе «Сосны».
10 апреля, 03:01
Красноярским электричкам добавят остановки для дачников. Когда и какие?
На двух красноярских электричках введут дополнительные остановки для дачников.
9 апреля, 01:29
У элитных дач на Базаихе заставляют снести заборы — они мешают гулять у реки
10 февраля, 02:27
2023
14,5 тысячи случаев за сезон: показываем карту активности клещей в Красноярске
В Красноярском крае за год 14 558 человек обратились в медицинские организации края с жалобами на присасывание клещей, из них 2 968 детей.
20 октября 2023, 05:44
Мэрия заявила, что на улицах Красноярска станет больше бродячих собак
В Красноярске осенью станет больше бродячих собак. Об этом заявили в администрации города.
12 сентября 2023, 01:41
В Красноярском крае дачи и коттеджи стали дешевле
В Красноярском крае снизились цены на дачи и коттеджи. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир».
25 августа 2023, 01:10

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