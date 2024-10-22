prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Дед Мороз

Выбрать дату
Октябрь
В Красноярск приедет поезд Деда Мороза. Когда?
Поезд Деда Мороза в декабре посетит Красноярск. Билеты начнут продавать с 15 ноября.
22 октября, 06:37
Январь
Нетрезвый Дед Мороз с другом-Снегурочкой катался по улицам. Есть видео
В Красноярске инспекторы через два часа после боя курантов задержали пьяного Деда Мороза за рулем «Жигулей». Он был в компании Снегурочки.
9 января, 09:55
Просил закурить. В Норильске нашли Деда Мороза, который испинал лежачего мужчину
4 января, 02:50
Видео. В Норильске Дед Мороз жестоко испинал лежачего мужчину
2 января, 08:35
Декабрь 2023
На площади Мира в Красноярске открылся дом Деда Мороза
В Красноярске на площади Мира возле катка открылся дом Деда Мороза. Там дети могут бесплатно сфотографироваться с главным героем Нового года, поговорить с ним и прочитать ему стихи.
29 декабря 2023, 09:35
Главврач краевой больницы переоделся в Деда Мороза и устроил детям праздник
Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин нарядился в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей, которые лечатся в ожоговом центре.
28 декабря 2023, 02:32
На Стрелке открылся домик Деда Мороза. Волшебник зовет в гости
Возле катка на красноярской Стрелке открылся домик Деда Мороза.
26 декабря 2023, 07:27
Красноярцы стоят в очередях к резиденции Деда Мороза. Она будет работать еще два дня
Красноярцы отстаивают огромные очереди, чтобы посетить резиденцию Деда Мороза на острове Татышев. Она будет работать еще два дня.
23 декабря 2023, 06:21
В Красноярске открыли 60-метровую горку
В Кировском районе Красноярска за сквером Энтузиастов оборудовали ледовую горку на естественном склоне. Длина ската — более 60 метров.
20 декабря 2023, 05:57
Рассказываем, сколько стоит организовать детский новогодний праздник в Красноярске
В Красноярске спрос на услуги по организации детских праздников в этом декабре вырос на 10%. Рассказываем, сколько будет стоить его организация.
20 декабря 2023, 02:51
Для посещения резиденции Деда Мороза создали правила после прошлогоднего скандала
Красноярцам дали рекомендации для посещения резиденции Деда Мороза после прошлогодних разборок.
14 декабря 2023, 02:35
На острове Татышев откроется резиденция Деда Мороза
Резиденция Деда Мороза откроется 18 декабря — она будет работать неделю.
11 декабря 2023, 01:48
Толпы красноярцев собрались, чтобы увидеть поезд Деда Мороза. Смотрите, как волшебно
5 декабря 2023, 02:42
В Красноярск уже 4 декабря приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга
Праздничный поезд отправился из Великого Устюга 11 ноября. Утром 4 декабря поезд приедет в Ачинск, а к 19:00 4 декабря прибудет на вокзал Красноярска.
3 декабря 2023, 04:25
Ноябрь 2023
Красноярцы стали искать Дедов Морозов и Снегурочек. Смотрим, сколько это стоит
Красноярцы начали готовиться к Новому году. В начале ноября спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек вырос на 27%.
14 ноября 2023, 05:58
В Красноярск приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Когда?
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга в декабре посетит Красноярск.
8 ноября 2023, 06:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика