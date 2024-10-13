Лекарства в России будут дорожать и исчезать из-за новых правил

Цены и дефицит на лекарства будут расти. Такой вывод делают эксперты, изучившие проект постановления правительства РФ, в котором говорится, что с 1 января 2025 года в сфере госзакупок будет применяться правило «второй лишний».