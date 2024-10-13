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Дефицит

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Октябрь
Красноярцы останутся без мандаринов на Новый год? Поговорили с магазинами
13 октября, 12:35
Сколько врачей не хватает в Красноярском крае? И что с этим делают?
11 октября, 08:46
В Красноярском крае назвали самые дефицитные профессии
3 октября, 03:36
Сентябрь
Лекарства в России будут дорожать и исчезать из-за новых правил
Цены и дефицит на лекарства будут расти. Такой вывод делают эксперты, изучившие проект постановления правительства РФ, в котором говорится, что с 1 января 2025 года в сфере госзакупок будет применяться правило «второй лишний».
13 сентября, 09:23
Цены на такси могут вырасти «на десятки процентов»
Стоимость поездки на такси в России может вырасти «на десятки процентов». Это связано с острым дефицитом водителей.
4 сентября, 10:56
Август
Стало известно, каких специалистов не хватает в Красноярском крае в августе
19 августа, 02:06
Июль
Глава МВД рассказал о нехватке полицейских в Красноярске и крае
18 июля, 07:09
Июнь
В красноярских магазинах заканчиваются вентиляторы в 30-градусное пекло
29 июня, 05:53
В мэрии заявили, что в Красноярске дефицит водителей автобусов достиг 25%
В мэрии заявили, что в Красноярске нехватка водителей автобусов составляет 20-25%. Вот какие причины этого называют в администрации.
7 июня, 07:42
Май
В крае спрос на медсестер вырос на 60%. Но зарплаты одни из самых низких в стране
13 мая, 04:10
Врачи и швеи: каких специалистов в Красноярске и крае не хватает в мае больше всего
6 мая, 03:53
Апрель
«Не охотно идут работать»: главврач рассказал о нехватке медиков в краевой больнице
26 апреля, 02:41
В Красноярске и крае не хватает больше двух тысяч врачей
19 апреля, 02:44
Март
«Скоро будет метро»: мэр рассказал о недостатке бомбоубежищ в Красноярске
26 марта, 06:50
В Красноярске и крае из-за нехватки кадров стали чаще принимать на работу подростков
15 марта, 01:53
Февраль
Зарплаты в крае выросли на 19% за год, но работников все равно не хватает. Почему?
За 2023 год размеры зарплат, которые предлагают работникам в Красноярском крае, выросли на 19%. Рассказываем, как изменился рынок труда.
27 февраля, 07:09
Не хватает врачей и дворников: смотрим топ самых дефицитных специалистов в крае
19 февраля, 02:54
Красноярский архитектор рассказал, как решить проблему нехватки школ в городе
Красноярский архитектор Антон Шаталов высказал идею для ускорения строительства школ в городе, раскритиковав властей за завышенные требования для постройки школ.
3 февраля, 03:18
Январь
В Красноярске не хватает бананов из-за мятежа в Эквадоре. Поговорили с магазинами
16 января, 04:32
Красноярский депутат Госдумы обвинил торговые сети в накрутке цен на яйца
11 января, 07:47

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