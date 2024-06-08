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День города

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2024
Куда сходить на День города в Красноярске 8 и 9 июня
8 июня, 06:43
Что ждет красноярцев на День города? Вот программа
4 июня, 07:52
«Это дорого». В Красноярске в этом году не будет фейерверка на День города
3 июня, 05:22
Красноярцы вспоминают пешеходный проспект Мира, но власти не хотят его возвращать
29 мая, 11:15
Мэрию Красноярска упрекнули за отсутствие спонсоров на День города
25 мая, 03:55
Как будут праздновать День города в Красноярске
23 мая, 03:51
Когда пройдет День города в Красноярске
3 мая, 08:25
2023
«Она команды знает!»: житель Зеленогорска подружился с курицей и стал знаменитостью
Зеленогорец Виктор Иванович пришел с курицей на День города. Он называет её Танюша и часто берет с собой.
21 июля 2023, 05:33
Рассказываем, где и во сколько запустят фейерверк в честь Дня города
7 июня 2023, 10:16
Как будет проходить День города в Красноярске
26 мая 2023, 09:09

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