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Деревья

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Октябрь
Арт-объект и деревья подарили улице Копылова к 45-летию ЖД района
На одну зеленую зону в Железнодорожном районе стало больше. На улице Копылова высадили 30 деревьев и установили скульптуру зайца. Все это — подарок к 45-летию района от строительной компании.
28 октября, 11:31
Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре
19 октября, 13:03
Мэрия: красноярцы уже раскупили зеленые облигации. Максимальная сумма — 7 млн
В Красноярске досрочно раскупили «зеленые облигации». Об этом заявили в мэрии.
2 октября, 02:25
Сентябрь
В Красноярске сильный ветер валит деревья. Одно уже упало на машины
В Красноярске сильный ветер повалил несколько деревьев. Показываем последствия непогоды.
30 сентября, 13:25
В центре Красноярска около мэрии спилили деревья ради метро
27 сентября, 03:38
Мэрия выпускает для красноярцев «зеленые облигации». Что это и можно ли заработать?
16 сентября, 08:57
Август
На Красноярск обрушились гроза и ливень. Показываем последствия непогоды
22 августа, 01:23
В Красноярске вырубят березы для благоустройства парка «Юдинская долина»
В Красноярске в Октябрьском районе для благоустройства парка «Юдинская долина» планируют вырубить 37 деревьев.
16 августа, 09:19
Мэрия Красноярска заказала сотню пальм и полсотни туй за 4 миллиона рублей
14 августа, 05:01
Ради переноса остановки в красноярских Черемушках снесут 10 деревьев
В Красноярске в Черемушках ремонтируют улицу Шевченко и собираются перенести остановку. Для этого решили вырубить 10 деревьев.
11 августа, 03:49
Июль
Экс-мэр Сергей Еремин раскритиковал заросли травы в Красноярске
Бывший мэр Красноярска сказал, что город зарос и обратил внимание на «специфические» растения на улицах Красноярска.
22 июля, 11:51
Пляж на острове Татышев закрывается в Красноярске на уборку
21 июля, 04:51
82 тысячи за пальму: мэрия Красноярска хочет потратить 98 миллионов рублей на деревья
7 июля, 10:08
Май
«Произошел какой-то ужас». Ураган пронесся по Ачинску. Ветер повалил деревья и остановку
30 мая, 04:19
Стало известно, как 350 миллионов лет назад выглядели деревья
Как выглядели деревья в доисторическую эпоху? Это интересно многим.
23 мая, 17:45
Красноярцы забрались на деревья на Красрабе, чтобы увидеть парад
В Красноярске на проспекте Красноярский рабочий проходит парад в честь 9 Мая. Некоторые жители забрались на деревья, чтобы его увидеть.
9 мая, 05:33
Апрель
Мэрия хочет занять у красноярцев 100 миллионов на деревья. Что об этом известно?
27 апреля, 07:23
Мэрия хочет занять у красноярцев миллионы рублей на деревья. Это как?
25 апреля, 12:34
Бобры повалили деревья на острове Отдыха. Что об этом говорит ученый
В Красноярске поваленные бобрами деревья заметили на перешейке между островом Отдыха и островом Молокова.
25 апреля, 02:58
В Тихих зорях обрезали аллею деревьев из-за гирлянды. Жители злятся
11 апреля, 07:00

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