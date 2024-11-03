В Красноярске стартует ремонт старейшей школы на Партизана Железняка по программе КРТ

В Красноярске начали капитальный ремонт старейшей школы Советского района. Её закрыли еще 4 года назад. Речь идет об образовательном учреждении №66 (бывшая 70 школа). Причем ни копейки бюджетных денег не потратят. Все расходы взял на себя застройщик.