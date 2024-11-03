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Дети

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3 ноября
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
2 ноября
В Красноярском крае отец запихал 13 детей в пятиместный внедорожник
В поселке Синеборск на юге края оштрафовали мужчину, который перевозил сразу 13 детей в пятиместном внедорожнике УАЗ «Патриот».
2 ноября, 06:42
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в октябре
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в октябре 2024 года.
2 ноября, 02:44
31 октября
«Во дворе начали позорить». Семья 12-летнего мальчика уехала из России после угроз и унижений от инспектора ПДН
31 октября, 10:24
После гибели ребенка, к которому отказалась ехать скорая, никого не уволили
31 октября, 09:31
29 октября
В Красноярске стартует ремонт старейшей школы на Партизана Железняка по программе КРТ
В Красноярске начали капитальный ремонт старейшей школы Советского района. Её закрыли еще 4 года назад. Речь идет об образовательном учреждении №66 (бывшая 70 школа). Причем ни копейки бюджетных денег не потратят. Все расходы взял на себя застройщик.
29 октября, 12:26
В российских детсадах начали проводить «Разговоры о важном». А что в Красноярске?
29 октября, 08:32
Следы дихлофоса нашли на посуде, из которой ели 4 погибших детей из Красной Сопки
29 октября, 02:32
27 октября
В Красноярске меньше покупают детских товаров. Это связали с падением рождаемости
Спрос на детские товары упал в Сибири, в том числе в Красноярском крае. Эксперты связывают это с низким уровнем рождаемости.
27 октября, 12:06
26 октября
В Красноярском крае чиновники сэкономили на отдыхе для детей 57 миллионов рублей
В Красноярском крае в этом году чиновники сэкономили 57 миллионов рублей на детском отдыхе. Без летних путевок могло остаться почти 2 тысячи детей.
26 октября, 10:47
24 октября
В Красноярске стало больше ясельных групп в детсадах
В Красноярске выросло количество ясельных групп в детских садах.
24 октября, 10:54
Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки
24 октября, 08:11
В сибирских школах с учениками проводят беседы о вреде квадробинга. А в Красноярске?
24 октября, 05:21
23 октября
«Ситуация катастрофическая». Красноярский психолог призвал ввести психиатрическую экспертизу для школьных учителей
23 октября, 11:35
Сбежавшие от родителей дети не просились в детдом? Подробности побега от прокуратуры
Сбежавшие от родителей дети из Шарыпова не просились в детдом, об этом заявляет краевая прокуратура. Причиной ухода из дома могло стать «привлечение внимания».
23 октября, 10:46
«Хотели побыть в тишине»: пропавших детей в Шарыпове отправили в спецучреждение
В Красноярском крае в Шарыпове сбежавших из дома брата и сестру поместили в спецучреждение. По версии СМИ, дети просто хотели побыть в тишине.
23 октября, 01:49
22 октября
В Красноярске мальчика травят старшие дети во дворе. Полиция не реагирует
22 октября, 12:18
Журналисты выяснили, как сейчас живут родители четверых детей, погибших от отравления
22 октября, 11:49
Стало известно, где сейчас работает названный «квадробером» физик из Красноярска
22 октября, 09:35

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