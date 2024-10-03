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Детсад

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Воспитательницу обвинили в избиении детей. Родители ссорятся и снимают видео
3 октября, 11:57
Подрядчик сорвал сроки строительства детсада на Бугаче. С ним разорвали контракт
12 августа, 11:53
В Красноярске построят дорогу к новому детсаду на Бугаче. Рядом появится автогородок
В Красноярске планируют построить дорогу к строящемуся детсаду на Бугаче. Проект дороги получил положительное заключение госэкспертизы.
8 августа, 11:08
В Красноярске на Норильской построят скейт-парк. Узнали, где именно
7 августа, 07:35
Из красноярского детсада уволились больше 20 сотрудников. Что там происходит
17 июля, 02:40
Красноярск попал в топ-10 мегаполисов по пешей доступности популярных услуг
Красноярск вошел в десятку городов-миллионников по доступности самых популярных услуг среди горожан.
9 июля, 03:16
Няне из красноярского детсада дали 3 года за то, что била детей и учила материться
19 июня, 11:59
В Красноярске воспитатель била детей по глазам, чтобы они «быстрее засыпали»
6 мая, 05:59
В Красноярске на месте рынков на Шахтеров хотят создать зону КРТ. Что там построят?
18 апреля, 12:32
На Калинина построят новый микрорайон на 5000 жителей
В Красноярске на Калинина построят новый микрорайон на участке площадью 18 гектаров.
11 апреля, 04:33
Застрявший в горке 3-летний мальчик больше двух недель не приходит в себя
Трехлетний мальчик из Лесосибирска, который застрял на горке в детсаду, не приходит в себя больше двух недель и находится в тяжёлом состоянии.
3 апреля, 05:23
В Красноярске детские сады станут дороже. Сколько теперь будут платить родители?
1 апреля, 01:37
Лжесиловики сообщают о минировании детсадов и ТЦ в Красноярске
29 марта, 09:42
2023
Мальчики-зайчики и девочки-белочки. Как праздновали Новый год в детсадах Красноярска 40 и 50 лет назад
31 декабря 2023, 04:30
Костюм спецназовца и кокошник: есть ли дресс-код на Новый год в детсадах Красноярска?
13 декабря 2023, 12:09
Красноярская воспитательница била детей из яслей за «провинности»
30 ноября 2023, 03:51
Мэрия Красноярска начала исполнять решение суда о постройке новых детсадов и школ
В мэрии Красноярска подписали соглашение на возведение нового детского сада в Октябрьском районе.
15 ноября 2023, 02:10
Прокуратура засудила мэрию из-за нехватки школ. Что отвечают власти?
3 ноября 2023, 04:48
Прокуратура засудила мэрию из-за нехватки школ и детсадов. Теперь их должны построить
2 ноября 2023, 07:50
В красноярском детском саду появилась реклама контрактной службы
3 октября 2023, 06:17

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