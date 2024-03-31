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Детская площадка

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Март
Возле дома в Солнечном нашли подозрительные предметы — место оцепили
На Молодежном, 1 на придомовой территории из-за нескольких подозрительных коробок вызвали спецслужбы.
31 марта, 12:59
Фотограф снял обзор на новый красноярский экопарк и рассказал о плюсах и минусах
14 марта, 08:40
Скандальный храм возле БКЗ покрасят в золотистый цвет
В Красноярске продолжают строить храм на Стрелке. Стало известно, в какой цвет его покрасят.
7 марта, 12:04
Декабрь 2023
В крае пропала детская площадка. Ее нашли под окном у чиновника и его детей
Жители Туруханска обнаружили, что единственная в селе детская площадка пропала. Выяснилось, что глава сельсовета перенес её поближе к своему дому.
21 декабря 2023, 08:44
Август 2023
В красноярском Академгородке на детской площадке заметили змею
В Красноярске на одной из детских площадок Академгородка заметили змею. Она могла быть ядовита.
20 августа 2023, 09:17

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