Детский лагерь

Элитному застройщику не разрешили строить ЖК на месте заброшенного лагеря в Удачном

На публичных слушаниях дочерней компании ГСК «Арбан» отказали в предоставлении территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном под застройку.