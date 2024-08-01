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Детский лагерь

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Август
В Красноярском крае в летнем лагере заболели дети. У одного нашли пневмонию
1 августа, 08:59
Июль
Элитному застройщику не разрешили строить ЖК на месте заброшенного лагеря в Удачном
На публичных слушаниях дочерней компании ГСК «Арбан» отказали в предоставлении территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном под застройку.
8 июля, 05:39
Апрель
Сколько стоит путевка в летние лагеря в Красноярском крае и на Черном море
5 апреля, 11:02
Август 2023
«Я боюсь спать». В детском лагере избили девочку. Она в слезах позвонила маме и попросила забрать
11 августа 2023, 07:03

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