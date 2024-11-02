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«Рыдали и убегали»: в Красноярске вебкам-модель хочет закрыть студию, где работала
2 ноября, 03:59
«Ты умная, хоть и женщина». Красноярки назвали топ худших комплиментов, которые они получали
Красноярки рассказали о худших комплиментах, которые они получали, и о тех, что им нравятся.
21 августа, 01:48
В Красноярске на АЗС загорелся заправочный пистолет
В Красноярске в АЗС «25 часов» в районе Свердловской загорелся заправочный пистолет. Пламя удалось быстро потушить.
16 марта, 07:33
Пять красноярок рассказали о пяти вещах, которые им нужны для счастья
8 марта, 04:22
Что подарить на 8 Марта маме, коллеге, девушке: подборка идей
26 февраля, 11:09
2023
Красноярка стала финалисткой конкурса «Мисс офис»
Сотрудница банка Дарья Тукиш попала в финал международного конкурса красоты среди офисных работниц.
21 ноября 2023, 06:19
Как красноярок приглашают работать в вебкам? Поговорили с бывшим вербовщиком
«Проспект Мира» пообщался с работником вебкам-студии в Красноярске и узнал, как девушек в городе приглашают торговать телом на камеру.
24 октября 2023, 12:39
Красноярка вошла в финал международного конкурса красоты. Любуемся!
Жительница Красноярска Дарья Тукиш попала в топ-30 участниц, которые представят свои города и организации в финале международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2023».
11 октября 2023, 08:39
Смотрим на участниц конкурса «Мисс Россия 2023» из Сибири
Среди 50 финалисток конкурса нет ни одной девушки из Красноярского края. Но в финал попали участницы из Хакасии, Тывы и Новосибирска. Смотрим, кто представляет Сибирь в конкурсе красоты.
4 октября 2023, 10:12

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