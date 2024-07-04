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Диктатуры пролетариата

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Июль
Что осталось от ТЦ в центре после ночного пожара в «Эльдорадо»? Вот фотографии
4 июля, 04:28
В «Эльдорадо» в центре Красноярска ночью начался пожар
В магазине «Эльдорадо» в ТЦ «Витальевский» на Диктатуры Пролетариата, 42 ночью загорелась бытовая техника. Одного пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом.
4 июля, 01:37
Апрель
В Красноярске на полмесяца перекроют часть улицы Диктатуры Пролетариата
В Красноярске временно поменяют схему движения на улице Диктатуры Пролетариата — всё из-за второго этапа капитального ремонта теплосетей.
30 апреля, 01:32
В Красноярске до конца апреля закроют проезд по Диктатуры Пролетариата
В Красноярске до конца апреля полностью закроют участок улицы Диктатуры Пролетариата от Урицкого до пересечения с проездом в районе дома на Карла Маркса, 139.
4 апреля, 10:29
Август 2023
У «Кантри» заметили технику
25 августа 2023, 16:05
На проспекте Мира перекроют часть дороги
В Красноярске на проспекте Мира перекроют две полосы движения от улицы Диктатуры пролетариата до Дзержинского.
25 августа 2023, 11:15

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