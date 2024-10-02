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Диверсия

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2024
13 парней осудили за «диверсии» в Красноярском крае и Москве. Троим дали более 20 лет
2 октября, 04:37
В Красноярске двух подростков посадили за покушение на диверсию
26 июля, 05:41
В крае подростки собирались устроить «диверсию» на железной дороге за 15 тысяч
27 марта, 01:14
Жителя края осудили на 13 лет за госизмену. Он признался в сотрудничестве с СБУ
8 февраля, 06:28
2023
Крымчанина доставили в тюрьму Енисейска за «диверсию» на газопроводе
Азиза Ахтемова, осужденного по делу о диверсии на газопроводе в крымском селе Перевальное, доставили в тюрьму в Енисейске Красноярского края.
28 ноября 2023, 08:33
Красноярского таможенника обвинили в планах поджечь отделение «Единой России»
29 октября 2023, 08:51
«Боролся против режима». СК прокомментировал дело красноярского таможенника о сотрудничестве с ВСУ
11 сентября 2023, 09:41
Красноярского таможенника обвинили в сотрудничестве с ВСУ и планах совершить диверсии
11 сентября 2023, 06:02
«Диверсию» на железной дороге в Красноярском крае совершили подростки по заданию
2 августа 2023, 01:46
112: на заводе в Самаре «диверсант» устроил взрыв
28 июля 2023, 14:19
Опять «диверсия»? На железной дороге в Красноярском крае сожгли релейный шкаф
3 июня 2023, 09:08
Могут ли до Красноярска долететь боевые беспилотники?
31 мая 2023, 10:48
В Красноярске устроили новую «диверсию» на железной дороге
25 мая 2023, 07:20
Пятеро красноярцев находятся в СИЗО за «диверсии» на железной дороге
Пятерых красноярцев, задержанных по подозрению в диверсии на железной дороге, определили в СИЗО-1. Об этом сообщает правозащитный проект «Зона солидарности».
26 апреля 2023, 07:03
65 человек задержали в России за «диверсии» на железной дороге. А что в Красноярске
17 апреля 2023, 07:34
СМИ: трех жителей Красноярского края обвинили в диверсии на железной дороге
15 февраля 2023, 03:53

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