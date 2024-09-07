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Доходы

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2024
«Больших денег край не получит»: экономист высказался о переезде «Русгидро»
7 сентября, 11:33
Аналитики заявили, что больше всего в Сибири за год зарплаты выросли в Красноярске
10 июля, 03:38
Сколько заработали компании Киркорова, Гагариной и других звезд в 2023 году
По итогам 2023 года компании, которые принадлежат Филиппу Киркорову и Полине Гагариной, показали рекордные прибыли.
3 апреля, 07:26
В Канске продают гостиницу «Канны» за 57 миллионов рублей
В Канске продают гостиницу «Канны» на берегу реки Кан. За нее просят 57 миллионов рублей.
17 марта, 10:21
Суд арестовал Блиновскую после новогодней вечеринки
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера и автора «марафона желаний» Елену Блиновскую. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.
23 января, 04:41
Ставки по ипотеке в крупных банках превысили 20% годовых
17 января, 01:20
Что быстрее окупится — квартира в новостройке или «вторичка»? Ответ аналитиков
14 января, 08:01
2023
Сколько семей в Красноярском крае не смогут накопить на ипотеку за 10 лет
24 декабря 2023, 05:57
Красноярский край не вошел в топ-20 регионов по доходам населения
16 октября 2023, 06:29
Стало известно, сколько зарабатывает мэр Красноярска Логинов
29 сентября 2023, 12:25
Исследователи из страховой компании нашли пассивный доход у 40% красноярцев
По данным опроса, пассивный доход есть у 40% жителей Красноярска. При этом каждый второй не удовлетворен его уровнем.
18 августа 2023, 08:07
Статистики подсчитали, сколько в среднем зарабатывают жители Красноярского края
Красноярскстат подсчитал среднюю зарплату жителей Красноярского края и рассказал, где можно заработать больше.
7 августа 2023, 01:06
В Красноярском крае депутат скрыл 5 миллионов дохода и лишился полномочий
В Боготоле депутат лишился полномочий за сокрытие имущества и доходов на 5 миллионов рублей.
29 июля 2023, 05:26
Смотрим кто (не) раскрыл свои доходы для граждан в органах власти Красноярского края
27 июня 2023, 11:01
Почему депутаты Красноярского края скрыли свои доходы
Депутаты заксобрания Красноярского края не стали публиковать свои доходы за 2022 год.
8 мая 2023, 04:43

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