В Красноярске жители ЖК собрали 100 тысяч и сами отсыпали себе дорогу

В Красноярске жители домов на Мясокомбинате собрали 100 тысяч рублей, чтобы засыпать ямы на дороге, которая ведет к трем ЖК. Речь идет о скандальном проезде на улице Гросовцев.