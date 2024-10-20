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Дорога

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Октябрь
В Красноярском крае четверо друзей попали в жуткую аварию. Выжил только один
20 октября, 04:17
Сентябрь
На трассе в районе Вознесенки открыли участок новой дороги
Под Красноярском после капитального ремонта открыли небольшой участок на трассе в районе Вознесенки. Речь идет об участке с 854 по 856 километр.
17 сентября, 02:23
Участок в центре Красноярска перекрыли из-за ремонта теплотрассы
В Красноярске сегодня, 9 сентября, перекрыли участок дороги на улице Парижской коммуны, 25.
9 сентября, 07:04
В Красноярске возбудят дело за открытый Логиновым проезд из Пашенного
5 сентября, 04:44
Август
На многострадальной развязке из Пашенного положили последний слой асфальта
В Красноярске на развязке из Пашенного в Тихие Зори закончили укладывать последний слой асфальта. Теперь рабочие будут благоустраивать территорию вдоль дороги.
31 августа, 11:26
В Красноярске построят дорогу к новому детсаду на Бугаче. Рядом появится автогородок
В Красноярске планируют построить дорогу к строящемуся детсаду на Бугаче. Проект дороги получил положительное заключение госэкспертизы.
8 августа, 11:08
Красноярский радиоведущий проехался по развязке из Пашенного и оценил ее. Смотрим
1 августа в Красноярске открыли «технический проезд» на развязке от Пашенного к Тихим Зорям. Но строительство еще не закончено.
1 августа, 11:29
Без тротуаров и фонарей. Новую развязку из Пашенного уже открыли
1 августа, 01:37
Июль
В Красноярске для строительства дороги снесут несколько зданий
Власти Красноярска ищут подрядчика для сноса домов на улице 3-й Пионеров. Там планируют построить автомобильную дорогу.
29 июля, 03:37
Июнь
На дороге в красноярский аэропорт поменяли схему движения. Как теперь туда ехать?
На развязке в районе села Дрокино, которая ведет в красноярский аэропорт, изменилась схема движения.
17 июня, 02:59
«Вон он, на дереве сидит!»: в окрестностях Красноярска заметили медведей
2 июня, 09:50
В Красноярске достроят дорогу к самой большой школе на Бугаче. Потратят 95 миллионов
На Бугаче за 95 миллионов достроят дорогу до школы. Её строила фирма семьи Егорова, но не закончила.
1 июня, 04:42
Апрель
Дороги смерти. Почему красноярцы разбиваются на трассах и что с этим делать
23 апреля, 12:52
В Красноярске для улицы Елены Стасовой готовят проект межевания. Её будут расширять
13 апреля, 07:57
В Красноярске жители ЖК собрали 100 тысяч и сами отсыпали себе дорогу
В Красноярске жители домов на Мясокомбинате собрали 100 тысяч рублей, чтобы засыпать ямы на дороге, которая ведет к трем ЖК. Речь идет о скандальном проезде на улице Гросовцев.
8 апреля, 09:58
В Красноярске до конца апреля закроют проезд по Диктатуры Пролетариата
В Красноярске до конца апреля полностью закроют участок улицы Диктатуры Пролетариата от Урицкого до пересечения с проездом в районе дома на Карла Маркса, 139.
4 апреля, 10:29
Красноярцы сами собирают деньги на отсыпку скандального проезда
4 апреля, 08:22
Март
Развязку из Пашенного на Николаевский мост обещают достроить этим летом
В Красноярске развязку из микрорайона Пашенный в Тихие Зори планируют построить и запустить до 31 июля. Об этом сообщили чиновники на сессии горсовета.
26 марта, 07:12
Красноярцы жалуются на забитую парковку у нового экопарка. Добираются только на авто
3 марта, 12:00
Январь
В Красноярске заказали проект проезда от Северного шоссе в Солонцы-2 за 10 миллионов
30 января, 03:11

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