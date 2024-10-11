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Дорожное движение

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2024
Красноярск сковали уже традиционные 8-балльные пробки вечером в пятницу
В пятницу вечером, 11 октября, Красноярск сковали восьмибалльные пробки. Такие заторы возникают уже больше трех раз за неделю.
11 октября, 11:11
На Красрабе трамвай и машины зажали ребенка на небезопасном переходе
На проспекте Красноярский рабочий около остановки «Цирк» ребенка зажали машины и трамвай на обновленных трамвайных путях.
24 сентября, 07:39
В Красноярске на новой развязке из Пашенного начали укладывать асфальт
10 августа, 09:04
В центре Красноярска частично перекрыли еще один проезд
В центре Красноярска на полторы недели частично перекрыли улицу Каратанова от дома № 5 до дома № 10 на проспекте Мира.
3 июня, 12:05
В Красноярске до 7 июня ограничат движение по Тотмина
С 27 мая в Красноярске на время ограничат движение транспорта по улице Тотмина.
26 мая, 06:15
В Красноярске на полмесяца перекроют часть улицы Диктатуры Пролетариата
В Красноярске временно поменяют схему движения на улице Диктатуры Пролетариата — всё из-за второго этапа капитального ремонта теплосетей.
30 апреля, 01:32
В Красноярске на два месяца ограничили движение по Крупской
С 20 марта в Красноярске частично ограничили движение транспорта по Крупской.
21 марта, 01:33
«Создают угрозу ДТП»: в Красноярске на Брянской запретят поворачивать налево
В мэрии Красноярска сообщили, что на части улицы Брянской запретят повороты налево — запрет будет действовать постоянно.
13 марта, 01:09
2023
На трассе до Дивногорска введут реверсивное движение. Там будут ремонт и пробки
1 августа 2023, 03:52
С августа на Лесопарковой изменят схему движения. Рассказываем, как теперь ездить
В Красноярске в следующем месяце появятся новые автомобильные знаки на Лесопарковой.
11 июля 2023, 10:59

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