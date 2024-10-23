Дорожные камеры

Лихачей станет меньше? В Красноярске установят новые камеры на мостах и дорогах

В Красноярске до конца текущего года планируют установить 17 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В общей сложности в рамках госконтракта в регионе к середине 2025 года появятся 80 подобных комплексов.