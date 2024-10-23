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Дорожные камеры

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Новые дорожные камеры в Красноярске заработают до конца года. Где?
23 октября, 11:25
Лихачей станет меньше? В Красноярске установят новые камеры на мостах и дорогах
В Красноярске до конца текущего года планируют установить 17 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В общей сложности в рамках госконтракта в регионе к середине 2025 года появятся 80 подобных комплексов.
23 июля, 09:28
В Красноярске нашли бесполезные камеры фиксации нарушений ПДД
25 марта, 08:14
В Красноярске дорожные камеры начали фиксировать новые нарушения ПДД
17 января, 07:22
Дорожные камеры в Красноярске начнут фиксировать новые виды нарушений. Какие?
10 января, 05:51
2023
В Красноярском крае станет в полтора раза больше дорожных камер
24 декабря 2023, 01:51
В Красноярске обновили карту дорожных камер
9 октября 2023, 03:51
На дорогах Красноярского края установили 82 новых камеры с распознаванием номера авто
В Красноярском крае увеличили количество дорожных камер. Они будут фиксировать номерные знаки, модель и цвет авто.
31 августа 2023, 01:36
На дорогах Красноярского края установят 80 новых камер
В Красноярском крае увеличат количество дорожных камер.
24 августа 2023, 09:21

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