Дорожные работы

Красноярский край попал в топ регионов с нехваткой дорожных строителей

В Красноярском крае количество вакансий для специалистов по строительству дорог выросло на 37% за год — это один из самых высоких показателей по стране. Работодателям в регионе требуется больше 5 тысяч человек.