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Дорожный ремонт

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Октябрь
Первого вице-мэра Красноярска уволили из-за «утраты доверия»
24 октября, 10:45
Логинов уволил вице-мэра из-за ремонта дорог? Что известно
22 октября, 03:56
В Красноярске частично открыли развязку на Северном шоссе
20 октября, 10:47
«Раскапывают летом, делают осенью»: красноярцы раскритиковали мэра за ремонт дорог
15 октября, 06:23
Прокуратура проверит качество «финального слоя» асфальта в Красноярске
15 октября, 01:38
В Красноярске сняли фильм «Дураки и дороги» о «наживе» на ремонтах. Что ответит мэрия
4 октября, 09:03
Сентябрь
Асфальтобетонный завод обвинил мэрию Красноярска в лоббизме и срыве дорожного ремонта
11 сентября, 09:28
В Красноярске на ремонт дорог в 2025 году потратят более 1 миллиарда
В Красноярске на ремонт дорог в следующем году планируют потратить больше 1 миллиарда рублей. Дороги обновят во всех районах города.
11 сентября, 01:17
Август
Власти обсудили, что не так с ремонтом в Красноярске. Выяснилось, что работать некому
27 августа, 05:24
Экс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana
23 августа, 01:39
«Ситуация на контроле». В мэрии назвали «ожидаемым» потрескавшийся новый асфальт на Копыловском мосту
8 августа, 10:13
«Это фиаско»: на Копыловском мосту на новом асфальте появились ямы и трещины
8 августа, 07:58
На Воронова на месте засыпанного провала после дождя появились новые дыры
В Красноярске на улице Воронова большую яму, где провалился асфальт, засыпали скальным грунтом. Однако после дождей там появились новые дыры.
6 августа, 04:18
Июль
«Еще один вход в метро»: в Красноярске на Воронова после дождя провалился асфальт
В Красноярске на улице Воронова образовалась большая яма. Асфальт провалился на проезжей части на одной из полос. В прошлом году там проводили ремонтные работы.
30 июля, 06:12
В Красноярске подрядчик заново уложил асфальт на Копылова. Выяснили почему
В Красноярске в минувшие выходные подрядчик снял новый асфальт на улице Копылова. Его уложили несколько недель назад.
29 июля, 09:40
На Копыловском мосту образовалась яма на новом асфальте
В Красноярске на Копыловском мосту образовалась яма на новом асфальте. Его уложили несколько недель назад.
25 июля, 05:13
На Копылова начал крошиться новый асфальт
24 июля, 05:44
Публикуем список дорог, которые отремонтируют в крае в 2025 году
15 июля, 01:32
Люди стоят в километровой пробке от Дивногорска до Красноярска
Машины стоят на трассе от Дивногорска до самого Красноярска. Красноярцы по несколько часов стоят в пробке и жалуются.
14 июля, 12:15
Могут сорвать сроки. Прокуратура нашла нарушения в ремонте дорог. На 9 улицах работы так и не начали
10 июля, 06:56

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