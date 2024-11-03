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Доставка

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Ноябрь
Выгорела только кухня. Как минимум месяц будут закрыты пострадавшие от пожара «Перцы» на Карамзина
3 ноября, 07:35
В «Перцах» после пожара закрыли единственную круглосуточную доставку в Красноярске
1 ноября, 02:38
Октябрь
«Оригами» проверили после слов министра экологии о подброшенной просрочке
25 октября, 11:01
Министр экологии Красноярского края ответил на обвинения в фейках от доставки суши
19 октября, 00:00
Министр экологии обвинил красноярскую доставку суши в подбрасывании просрочки
17 октября, 08:20
Красноярцы пожаловались на «Самокат» из-за шума холодильников. Он мешает им спать
В Красноярске жителям дома на Свердловской пожаловались на сервис доставки «Самокат». Жильцы обратились в Роспотребнадзор.
17 октября, 02:25
Август
В «Суши Sell» назвали найденный в ролле кусок полиэтилена «пищевым»
14 августа, 06:46
Красноярцу попался кусок полиэтилена в ролле от «Суши Sell»
14 августа, 03:16
Красноярск вошел в топ-3 городов по темпу роста заказов еды в доставке
Красноярцы стали чаще заказывать еду в доставке — Красноярск вошел в топ-3 городов-миллионников по темпу роста заказов еды в доставках.
13 августа, 01:22
В Красноярске водителям-курьерам предлагают зарплату до 140 тысяч рублей
12 августа, 06:45
Красноярке отказывались продавать мясо в Metro и заставляли заказать доставку
6 августа, 02:24
Яндекс Еда может запустить премиальную доставку Ultima в Красноярске
Сервис доставки из премиальных ресторанов «Ultima Яндекс Еда» в сентябре могут запустить в Красноярске.
1 августа, 06:44
Июль
Красноярки показали живых червей в котлете местной сети бургеров
Красноярки заметили червей в бургерах сети Magic Burger на Красрабе. В сети пообещали провести проверку.
30 июля, 11:32
Красноярцы жалуются на работу «Почты России». Что с ней не так?
4 июля, 07:40
Июнь
Красноярку возмутило отсутствие базилика в бейглах. Она пожаловалась на производителя
Жительница Красноярска через службу доставку «Самокат» неоднократно заказывала бейгл с базиликом, но каждый раз блюдо привозили без этого ингредиента.
10 июня, 02:58
Апрель
Сколько стоит переехать в Москву и сложно ли это? Рассказ красноярки
23 апреля, 13:47
Курьер доставки рассказал о хамстве водителей авто. Один из них устроил драку
22 апреля, 05:20
Январь
Верховный суд обязал «Ёбидоёби» сменить название. Компания не собирается это делать
23 января, 10:35
Красноярцы на новогодних каникулах чаще всего жаловались на маркетплейсы и рестораны
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что чаще всего красноярцы на новогодних каникулах жаловались на работу маркетплейсов и ресторанов.
9 января, 12:50
Декабрь 2023
Как будут работать красноярские рестораны и доставки в праздники? Узнали график
29 декабря 2023, 05:10

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