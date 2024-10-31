prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Досуг

Выбрать дату
Октябрь
Походы в ноябре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
31 октября, 11:33
В Красноярске с «Музейной ночи» можно будет уехать на бесплатных автобусах
В Красноярске посетители «Музейной ночи» смогут уехать домой на бесплатных автобусах.
31 октября, 10:12
Куда сходить на ночь искусств в Красноярске? Вот программы
30 октября, 10:42
В Красноярске пройдет Музейная ночь. Когда и что там будет?
В Красноярске пройдет фестиваль «Музейная ночь». Рассказываем, что ждет посетителей.
24 октября, 08:04
Красноярцы назвали ужасным фильм «Джокер: Безумие на двоих». Собрали отзывы
23 октября, 08:30
Красноярцы раскупили билеты на концерт «Руки вверх»
Красноярцы купили почти все билеты на концерт «Руки вверх».
11 октября, 13:00
Красноярцев зовут на выставку про жизнь и культуру народов мира. Когда?
В галерее сибирского искусства «В центре Мира» открывается новая выставка — «Этно мир».
11 октября, 10:41
Походы в октябре: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на октябрь. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.
2 октября, 06:08
Сентябрь
В Красноярске идет «Субстанция». Люди в шоке и восторге от «самого мерзкого» фильма
27 сентября, 10:38
Красноярцев зовут на последние в этом году шоу фонтанов. Когда?
В Красноярске завершается сезон работы фонтанов — жителей зовут на последние шоу в этом году.
27 сентября, 08:30
Август
Где поплавать в Красноярске? Топ крытых бассейнов
24 августа, 06:11
В Красноярске пройдёт фестиваль уличной культуры. Когда и зачем туда идти?
15 августа, 02:38
В Красноярске оркестр исполнит мелодии и саундтреки из фильмов. Это бесплатно
14 августа, 07:08
Косплей, k-pop и видеоигры: красноярцев зовут на фестиваль гик-культуры
9 августа, 07:08
Красноярцев зовут на бесплатные тренировки на острове Татышев. Вот 10 вариантов
В Красноярске на острове Татышев продолжают проводить тренировки — на этой неделе их будет ещё 10.
6 августа, 08:24
Походы в августе: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
4 августа, 06:53
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в августе. Какие фильмы покажут?
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе в августе.
2 августа, 09:06
Июль
Красноярка прошла 100 тысяч шагов за один день. Подруга сдалась на 70 тысячах
Две красноярки решили за сутки пройти по городу 100 тысяч шагов. У одной из них получилось.
31 июля, 02:59
В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Вот расписание на август
В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Публикуем их расписание на август.
30 июля, 04:54
В Красноярске 28 июля будет большой бесплатный фестиваль с Агатой Кристи и парашютами
26 июля, 09:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика