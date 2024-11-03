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Дождь

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Ноябрь
Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»
3 ноября, 02:28
Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»
1 ноября, 08:18
Октябрь
В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз
27 октября, 04:35
В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика
В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление до +7 градусов. Такая погода задержится в городе до конца этой недели.
23 октября, 09:44
Смотрим, какая погода будет в ноябре в Красноярске. Публикуем прогноз
22 октября, 05:35
В Красноярске 21 октября ожидается до +6, снег с дождем и сильный ветер
Сегодня, 21 октября, в Красноярске ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
21 октября, 02:02
Красноярцев ждет дождливая неделя, смотрим прогноз погоды
Следующая рабочая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой. По прогнозам синоптиков, осадки будут каждый день.
20 октября, 03:13
В Красноярском крае ожидают дождь с градом и ветер до 25 м/с
Жителей Красноярска и края предупредили о сильных дождях и порывах ветра до 25 м/с во вторник, 1 октября.
1 октября, 02:23
Сентябрь
В Красноярске в последний день сентября обещают дождь и сильный ветер
Синоптики пообещали красноярцам дождливую и ветреную погоду в последний день сентября. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
30 сентября, 01:30
В первую неделю октября в Красноярске немного потеплеет. Вот прогноз
29 сентября, 03:21
В Красноярск идут похолодание и дождь со снегом. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 28 и 29 сентября.
27 сентября, 01:10
Бабье лето — всё! На рабочей неделе в Красноярске похолодает и пойдут дожди
22 сентября, 03:16
Синоптик назвал дату окончания бабьего лета в Красноярске
21 сентября, 02:11
16 сентября в Красноярске может выпасть первый снег
16 сентября, 02:11
На неделе в Красноярске обещают снег и бабье лето
В Красноярске на следующей неделе сперва будет холодно, а потом может сильно потеплеть.
15 сентября, 14:46
В Красноярске резко похолодает до 0 градусов. Публикуем прогноз
13 сентября, 01:12
Похолодание до +4 и дожди. Вот прогноз на рабочую неделю в Красноярске
8 сентября, 02:03
Похолодание до +11 и дожди ждут красноярцев на выходных. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 7 и 8 сентября.
6 сентября, 01:14
Жителей Красноярского края предупредили о первых заморозках. Температура упадет до -2
5 сентября, 00:59
«Вечный океан после дождя»: красноярка пожаловалась на потопы на нескольких улицах
В Красноярске на правом берегу после дождей как минимум на некоторых улицах всегда появляются огромные лужи. Местные жители жалуются, что автомобилисты боятся утопить свои машины, а пешеходам негде ходить.
4 сентября, 10:04

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