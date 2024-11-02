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Драка

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Ноябрь
Водители автобусов подрались на глазах у пассажиров в Красноярске
2 ноября, 08:25
Октябрь
«Похож на девочку»: красноярца осудят за нападение на подростков из-за причесок
29 октября, 09:19
Сентябрь
В Красноярске пассажиры автобуса устроили массовую драку
В Красноярске произошла драка между пассажирами автобуса №23 на улице Ястынской.
30 сентября, 07:04
Красноярец не захотел оплачивать проезд и избил водителя автобуса
В Красноярске пассажир не хотел оплачивать проезд в автобусе, избил водителя и пытался его задушить. Об инциденте рассказали в Гострудинспекции края.
16 сентября, 05:05
Красноярец напал на подростков из-за причесок и выбил зубы. Он извинился на камеру
3 сентября, 08:58
Август
В прокуратуре рассказали подробности драки подростков с винтовкой и показали видео
14 августа, 12:31
Во дворе на Копылова доставщики избили дворника после замечания за раскиданный мусор
В Красноярске доставщики избили дворника. Мужчина сделал им замечание за раскиданный по двору мусор.
9 августа, 01:22
Против назаровского депутата возбудили уголовное дело за драку с водителем
5 августа, 10:53
Назаровский депутат не поделил дорогу с красноярцем и отправил его в нокаут
3 августа, 12:23
Июль
«Ты уже натанцевался»: красноярец обвинил охранников бара «Чё почём» в избиении
31 июля, 05:33
В Красноярске жестоко избили мужчину. Его били руками и ногами по голове
Накануне, 17 июля, в Красноярске неизвестный жестоко избил 50-летнего мужчину во дворе дома на улице Гладкова, 8а.
18 июля, 02:21
Июнь
Красноярец упал на коляску с ребенком и избил женщину
24 июня, 11:07
В Красноярске неизвестный пнул в лицо девушку на остановке
10 июня, 06:48
У бара «Чё почём» снова устроили массовую драку. Парней пыталась разнять девушка
Компания парней устроила драку центре Красноярска у бара «Чё почём». На место выезжала полиция.
10 июня, 01:40
Пятерых членов ОПГ Малиновского осудят за массовую драку в Красноярске
Следком завершил расследование уголовного дела против пятерых красноярцев, которые состояли в банде Ярослава Малиновского. Их обвиняют в избиении двоих мужчин.
4 июня, 08:19
«Перекрыл проезд всем водителям». В Сосновоборске мужчины подрались из-за парковки
В Сосновоборске словесный конфликт двух водителей закончился дракой. Мужчины не поделили парковку.
3 июня, 07:21
«Посмотрел как-то не так». После драки у бара на Молокова возбудят дело. Мужчину били семеро человек
3 июня, 05:06
Возле бара на Молокова произошла массовая драка. Одного парня увезли в больницу
1 июня, 02:21
Май
«Потенциальный террорист»: двое красноярцев выгнали нерусского мужчину из магазина
В Красноярске двое неизвестных мужчин оскорбляли посетителей и сотрудников магазина «Командор» в районе Киренского.
26 мая, 08:55
ГИБДД: девушка пострадавшего в драке с футболистами уже 30 раз нарушала ПДД
17 мая, 09:00

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