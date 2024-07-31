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Дрокино

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Ученый рассказала, почему в Красноярске появился смерч и когда он опасен
31 июля, 10:31
Под Красноярском на 60 суток закрыли бассейн, где ребенок мог заразиться менингитом
30 июля, 06:49
Девочка покупалась в открытом бассейне под Красноярском и заболела менингитом
17 июля, 05:42
Из-за ремонта дороги в районе Дрокино образовалась пробка в несколько километров
В районе Дрокино пробка растянулась на несколько километров. Все из-за ремонта дороги.
8 апреля, 03:18
2023
Учительница по духовно-нравственной культуре оттаскала семиклассника за воротник
27 ноября 2023, 11:09
Мужчина пригнал автоэвакуатор в кемпинг под Емельяново и похитил «Ленд Крузер»
В Емельяновском районе из кемпинга украли автомобиль «Тойота Ленд Крузер», стоивший больше полумиллиона рублей:
14 июля 2023, 09:21

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