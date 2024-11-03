prmira.ru
ГлавноеВсе новости

ДТП

Выбрать дату
Ноябрь
Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском
3 ноября, 12:37
Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае
3 ноября, 08:50
На трассе в Красноярском крае нашли мертвого медведя без лап
На 676 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае грузовик сбил медведя. Труп животного нашли полицейские на обочине.
1 ноября, 07:13
Октябрь
Красноярцы стоят в жутких пробках на Коммунальном мосту и в центре
31 октября, 12:15
Мост в Ачинске, с которого рухнул грузовик, содержался с нарушениями
В Красноярском крае транспортная прокуратура нашла нарушения в эксплуатации понтонного моста в Ачинске, с которого рухнула фура с двумя людьми.
30 октября, 01:34
В Красноярском крае поезд насмерть сбил парня в наушниках
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 26-летнего парня. Молодой человек шел в наушниках.
29 октября, 06:56
После лобового ДТП на трассе в Красноярском крае погибли еще двое человек
29 октября, 05:17
В лобовом ДТП на трассе погиб один человек и шестеро пострадали
В Манском районе на 881 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария с тремя машинами.
28 октября, 11:29
В Красноярском крае в аварии с грузовиком погиб подросток. Еще двое пострадали
28 октября, 01:44
В Красноярске водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе на улице Новосибирской в Красноярске.
23 октября, 03:52
В ДТП с тремя авто в Красноярском крае пострадали взрослые и новорождённый
22 октября, 06:03
На весь Красноярск осталось одно отделение ГАИ для оформления ДТП
В Красноярске ГИБДД заявила о прекращении работы пункта дооформления ДТП на 60 лет Октября. На весь город-миллионник осталось только одно отделение.
22 октября, 06:02
В Красноярске насмерть сбили 37-летнего мужчину. Он скончался до приезда скорой
Сегодня ночью, 22 октября, в Красноярске на улице Робеспьера произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
22 октября, 04:37
В Красноярском крае четверо друзей попали в жуткую аварию. Выжил только один
20 октября, 04:17
В Красноярске из-за аварии на Маерчака несколько улиц стоят в пробках
15 октября, 02:40
В Красноярске осудят отца-мотоциклиста, ребенок которого потерял ногу в аварии
14 октября, 06:15
В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка
11 октября, 02:41
В Красноярском крае произошла смертельная лобовая авария с грузовиком
В Красноярском крае на 116 километре автодороги «Мотыгино-Широкий лог» произошла смертельная авария утром 9 октября.
9 октября, 12:16
В Красноярске курьеры «Самоката» устроили две аварии за 10 минут
На улице Линейной в Красноярске произошло две аварии. Один курьер «Самоката» влетел в машину, а другой сбил женщину на пешеходном переходе.
8 октября, 12:25
В Красноярске мужчина под наркотиками устроил смертельное ДТП
В Красноярске водитель под наркотиками «отвлекся на упавшую зажигалку» и устроил смертельное ДТП.
8 октября, 08:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика