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Дубровинского

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Сентябрь
«Может пешком?»: красноярцы встали в огромную пробку из-за перекрытия Дубровинского
6 сентября, 01:54
На Дубровинского до субботы ограничили проезд из-за огромной ямы в асфальте
6 сентября, 00:46
Август
Красноярцы прицепили ванну к самокату и разъезжали так по городу
В Красноярске в минувшие выходные в соцсетях появилось несколько роликов, на которых неизвестные прицепили диван и ванну к электросамокатам, и так разъезжали по городу.
19 августа, 06:26
«Где отказ подписать на метро?». Красноярцы в пятницу встали в огромную пробку в центре и на Коммунальном мосту
16 августа, 04:11
Эксперт предрек Красноярску серьезные пробки из-за перекрытий ради метро
2 августа, 11:00
Июль
В Красноярске водитель сбил девушку и устроил еще одно ДТП. Все в один день
26 июля, 05:43
Июнь
Красноярка организовала ночные гонки в центре города и устроила пробку
В Красноярске 40-летняя женщина организовала ночные гонки — из-за этого в центре города возникла пробка.
17 июня, 02:31
В новый ресторан Аркадия Новикова в Красноярске начали искать персонал
В новый ресторан Аркадия Новикова на Дубровинского Maroon начали искать персонал.
4 июня, 02:22
На Дубровинского заметили вывеску нового ресторана Аркадия Новикова. Когда открытие?
3 июня, 01:57
Май
Двух красноярок сбили на переходе. Одна из них перелетела через крышу авто
В Красноярске на пешеходном переходе ВАЗ сбил двух женщин. Водитель их «не заметил».
20 мая, 06:57
Февраль
Пробка сковала улицу Дубровинского. На дорогу из фуры выпали бетонные плиты
28 февраля, 09:47
Машины ДПС заполонили весь Красноярск из-за визита Матвиенко? Спросили ГИБДД
На дорогах Красноярска второй день подряд можно увидеть много патрулей ГИБДД.
13 февраля, 07:06
Январь
«Галерею Енисей» снова выставили на продажу. Просят 750 миллионов
В Красноярске основную часть торгового комплекса «Галерея Енисей» продают за 750 миллионов рублей.
13 января, 10:12
Крещение в Красноярске 2024: где окунуться в купель
10 января, 10:10
Декабрь 2023
Акваклуб в «Галерее Енисей» требуют закрыть. Говорят, он небезопасен
В Красноярске акваклуб в «Галерее Енисей» требуют закрыть из-за нарушения безопасности и порчи соседних помещений.
29 декабря 2023, 03:45
Ресторан «Садко» откроется в здании речного вокзала в декабре. Он работал там в СССР
О запуске ресторана в декабре написал совладелец ресторанного холдинга Berrywood family Дмитрий Журкин.
8 декабря 2023, 06:18
Ноябрь 2023
Почему нельзя эвакуировать авто, которое мешает ремонту труб? Ответ ГИБДД и КрасКом
Специалисты компании «КрасКом» не могли найти владельца машины, которая мешала начать экстренный ремонт трубопровода.
7 ноября 2023, 09:36
В центре Красноярска перевернулось авто. Водитель получил права в сентябре
В Красноярске произошло ДТП с тремя пострадавшими. Водитель получил права менее двух месяцев назад.
6 ноября 2023, 12:49
Сентябрь 2023
Красноярец устроил гонки и погубил свою возлюбленную. Его ждет суд
В Красноярске будут судить водителя, который устроил смертельное ДТП на Дубровинского. В аварии погибла его девушка-студентка медуниверситета.
29 сентября 2023, 07:38
В центре Красноярска загорелся автомобиль
В Красноярске за Центральным парком вспыхнула машина.
11 сентября 2023, 02:58

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