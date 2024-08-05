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Дудинка

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2024
Пропавшую в Дудинке 8-летнюю девочку нашли. Она ночевала у подруги
Полицейские нашли пропавшую в Дубинке 8-летнюю девочку. Оказалось, что она осталась у подруги.
5 августа, 04:54
В Дудинке при странных обстоятельствах пропала 8-летняя девочка. Телефона у неё нет
На севере Красноярского края ищут восьмилетнюю девочку.
5 августа, 03:25
Проплыли больше 1500 км по Енисею: на севере края задержали 10 мигрантов
12 июля, 08:10
Новый теплоход для рейсов по Енисею спустили на воду
В Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду пассажирского судна «Виктор Астафьев». Теплоход специально построили для работы на Енисее в Красноярском крае — на магистральной линии от Красноярска до Дудинки.
5 июня, 11:10
Эпичные кадры ледохода в Дудинке покорили соцсети. Смотреть со звуком!
На севере Красноярского края начался ледоход на Енисее. Подвижки льда заметили в районе Дудинки.
4 июня, 08:30
Житель края на сутки застрял в снежной пещере в свой день рождения
На севере Красноярского края мужчина сутки просидел в яме под снегом. У него не было возможности связаться с родными или спасателями.
14 апреля, 01:17
Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря вызвала северное сияние. Собрали фото
На Земле началась сильнейшая почти за 20 лет магнитная буря, которая вызвала северное сияние. Собрали фото.
25 марта, 07:20
«Буйные» вахтовики и дорогие продукты: урбанист рассказал о проблемах севера края
15 марта, 06:03
Круиз в Дудинку за 6 миллионов стал самым дорогим туром России
13 января, 04:23
2023
В Дудинке сошли с рельсов три цистерны грузового состава
24 октября 2023, 07:01
«Хотела освежиться». В Дудинке девочка решила посидеть на перилах балкона многоэтажки и напугала соседей
В Дудинке 13-летняя девочка сидела на перилах балкона многоэтажки. К ней приехала полиция.
14 сентября 2023, 06:13
Строительство новых теплоходов для рейсов по Енисею затягивается из-за санкций
12 сентября 2023, 12:06
В Красноярском крае пенсионер отдал 11 миллионов брокерам из лже-«Газпрома»
Пенсионер из Дудинки перевел мошенникам почти 11 миллионов рублей, пока его жена была в отпуске.
2 сентября 2023, 04:52
В Красноярском крае появится ипотека под 2%
25 августа 2023, 07:27
В Красноярском крае ищут мужчину в плаще, который мог преследовать девушек
На Таймыре полицейские ищут мужчину в чёрном плаще, который, по словам очевидцев, ходил за девушками.
24 августа 2023, 07:37
Стало известно, почему в Красноярском крае разбился гидросамолёт с людьми
2 августа 2023, 08:13
Появилось видео крушения частного гидросамолета с людьми в Красноярском крае
2 августа 2023, 06:09
В Красноярском крае разбился частный гидросамолёт с людьми
2 августа 2023, 05:31
Мужчина из Дудинки неосторожно закурил и сгорел
Житель Дудинки погиб из-за неосторожного курения.
12 июля 2023, 09:16
Больше 60 лет назад в Енисей заплыл кит и погиб. Публикуем фото
8 июня 2023, 10:45

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