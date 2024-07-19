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Дым

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Июль
Самолет, летевший из Индии в США, экстренно сел в Красноярске. Что произошло
19 июля, 02:06
Апрель
Из труб и помещений «Красфармы» пошел густой дым — произошла авария
8 апреля, 05:35
Март
Красноярскому ЭВРЗ запретили работать во время «черного неба»
18 марта, 12:23
Декабрь 2023
Из трубы ЭВРЗ шел черный густой дым. Что произошло?
Из трубы ЭВРЗ днем 15 декабря шел черный густой дым. Красноярцы говорят, что такого там раньше не видели, другие же утверждают, что такое периодически происходит.
15 декабря 2023, 12:14
В Красноярске из-за дыма эвакуируют администрацию Кировского района
Сообщение о задымлении в здании администрации Кировского района поступило днем 13 декабря.
13 декабря 2023, 07:06
Ноябрь 2023
На Театральной площади задымилась гостиница «Красноярск»
Красноярцы заметили дым над гостиницей «Красноярск» на Театральной площади.
15 ноября 2023, 06:15
Октябрь 2023
В Красноярске из корпуса КрасГМУ идет дым — студентов эвакуировали
В Красноярске из здания лабораторного корпуса КрасГМУ идет дым.
18 октября 2023, 04:33

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