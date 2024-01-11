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Дзержинский район

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Январь
В Красноярском крае сын пожалел алкоголь и зарезал мать вместе с ее сожителем
В деревне Батов Дзержинского района 33-летний сын зарезал 58-летнюю мать и ее 60-летнего сожителя. Причиной стал выпитый алкоголь.
11 января, 02:28
Август 2023
Двое парней привязали карту друга к своему телефону и списали полмиллиона
В Красноярском крае двух приятелей будут судить за кражу у их общего знакомого 600 тысяч рублей.
23 августа 2023, 07:26
Июль 2023
Подключили две морозилки в один удлинитель: в СК рассказали о пожаре, убившем семью
29 июля 2023, 06:07
В Красноярском крае во время пожара погибла семья
В Дзержинском районе в пожаре погибли три человека — 14-летняя девочка и ее бабушка с дедушкой.
29 июля 2023, 03:22
Июнь 2023
В Красноярском крае нашли мертвого младенца. В СК выясняют, что случилось
14 июня 2023, 11:42

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