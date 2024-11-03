prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Еда

Выбрать дату
Ноябрь
Выгорела только кухня. Как минимум месяц будут закрыты пострадавшие от пожара «Перцы» на Карамзина
3 ноября, 07:35
Больше баров и суши: Красноярск стал лидером по росту количества заведений общепита
1 ноября, 11:54
Красноярец предложил установить в городе памятник шаурме
Красноярец и владелец одной из сетей шаурмичных Александр Шаран предложил установить памятник шаурме.
1 ноября, 09:22
В «Перцах» после пожара закрыли единственную круглосуточную доставку в Красноярске
1 ноября, 02:38
Октябрь
В Красноярск приехали снимать еще одно кулинарное шоу
В Красноярске снова снимают кулинарное тв-шоу. В город приехали ведущие кулинарной программы «Повара на колёсах».
30 октября, 06:23
750 посадочных мест. Проектировщики рассказали, каким будет гастрономический квартал у «Кванта»
29 октября, 09:30
Красноярский бренд-шеф поделился рецептом вкусного борща
Бренд-шеф рестогруппы Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко рассказал, как приготовить борщ со стейком мясника, белой фасолью и копченым лардо.
28 октября, 06:28
Вкусно и просто. Публикуем пошаговый рецепт шарлотки
Осень — самое время приготовить простой и вкусный яблочный пирог. Делимся одним из вкусных и простых рецептов.
27 октября, 13:42
Как выбрать курицу в магазине и не отравиться?
Профессор кафедры гигиены Пироговского университета Наталья Шеина рассказала о правилах, которые нужно соблюдать при покупке и приготовлении курицы.
27 октября, 02:30
Красноярский нутрициолог рассказала, из-за каких продуктов вы можете плохо пахнуть
Красноярский нутрициолог назвала продукты, из-за которых человек может плохо пахнуть. Всего в списке 8 продуктов.
26 октября, 13:54
Как засолить капусту на зиму? Лучшие рецепты вкусной и хрустящей квашеной капусты
Квашеная капуста является традиционным русским блюдом. Солить капусту принято с наступлением первых заморозков. Квашеная капуста является одним из лучших источников витаминов зимой. Делимся простыми и вкусными рецептами закваски.
26 октября, 13:00
Жители Красноярска назвали лучшие столовые в городе
26 октября, 07:25
Как есть орехи, чтобы они принесли пользу, а не вред? Советы врачей
Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали, чем полезны орехи и как их правильнее есть.
24 октября, 12:53
Новый ресторан Аркадия Новикова Maroon откроется в Красноярске на этой неделе
В Красноярске новое заведение от Аркадия Новикова, ресторан Maroon, откроется 25 октября.
24 октября, 08:42
Красноярские эксперты развеяли топ-5 популярных мифов о здоровом питании
Жителям Красноярска рассказали о самых популярных мифах, касающихся здорового питания. Не обязательно совсем отказываться от еды, содержащей жиры и углеводы.
17 октября, 04:25
В Красноярском крае в 453 кафе готовили блюда из продуктов неизвестного происхождения
В Красноярском крае больше 400 заведений использовали продукты неизвестного происхождения для приготовления блюд. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
12 октября, 03:42
Блогер показал, как выросли цены в красноярских кафе за несколько лет
11 октября, 06:46
В красноярских супермаркетах нашли готовые салаты с кишечной палочкой и плесенью
10 октября, 07:56
Как вкусно засолить грибы на зиму? Рецепт от красноярского бренд-шефа
Бренд-шеф рестогруппы Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко рассказал, как вкусно засолить грибы на зиму. Вот рецепт.
10 октября, 07:12
В Bellini показали эскизы будущего гастрорынка у «Кванта». Что там будет?
8 октября, 05:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика