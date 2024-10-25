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Еда и напитки

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Октябрь
В центре Красноярска открывается новый бар «Соседка» в азиатском стиле
В центре Красноярска, на барной улочке, открывается новое заведение — бар «Соседка».
25 октября, 05:39
Сентябрь
Бренд-шеф Bellini раскрыл подробности о новом заведении Hello Coffee
Бренд-шеф Bellini Роман Чемеренко поделился тем, как проходит подготовка к открытию нового заведения рестогруппы — Hello Coffee.
26 сентября, 06:24
Август
Красноярцам рассказали, из чего лучше варить компот
В краевом Роспотребнадзоре рассказали, какие ингредиенты подойдут для компота и в какой посуде его лучше варить.
15 августа, 11:44
Ресторан от Аркадия Новикова и необуфет: в Красноярске откроются 6 кафе и ресторанов
5 августа, 05:46

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