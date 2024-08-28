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Единая Россия

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2024
Дюков связал исключение из фракции «ЕР» с критикой метро. Но в партии говорят другое
28 августа, 09:22
Дюкова исключили из фракции «ЕР» в горсовете. Ранее он сказал о «бичах-контрактниках»
28 августа, 01:23
Стало известно, кто может занять место Гольдмана в заксобрании
27 мая, 09:11
Дюков требует запретить Инстасамке выступать на VK Fest в Красноярске
24 апреля, 06:04
«Всем умным и взрослым людям все понятно». Дюков отреагировал на снятие с поста в горсовете после слов о «бичах-контрактниках»
19 марта, 11:49
Дюков рассказал о «переманивании» контрактников в другие регионы большими выплатами
11 марта, 06:41
Дюкова исключили из «Единой России» после слов о «бичах и зэках» среди контрактников
17 февраля, 07:49
Депутата обвинили в пьяном ДТП с пострадавшим. А отец из ЗС якобы откупался
12 января, 07:01
2023
Гольдмана лишили мандата из-за судимости. Он был депутатом заксобрания 12 лет
23 ноября 2023, 08:51
Журналиста Дмитрия Полушина оштрафовали за «разжигание ненависти» к «Единой России»
17 ноября 2023, 04:56
Губернатор Котюков станет главным единороссом края
15 ноября 2023, 04:40
Красноярского таможенника обвинили в планах поджечь отделение «Единой России»
29 октября 2023, 08:51
Стали известны кандидаты на довыборах в заксобрание Красноярского края
Избирательная комиссия Красноярского края рассказала, кто будет претендовать на кресло депутата заксобрания региона по Назаровскому одномандатному округу
10 июля 2023, 10:19
Кандидат в губернаторы Глисков обвинил «Единую Россию» в препятствиях
7 июля 2023, 07:38
Кого выберут в горсовет Красноярска? Эксперты назвали два сценария
6 июля 2023, 07:22
«В бюллетень попадут не все»: политолог оценил шансы кандидатов в губернаторы
«Проспект Мира» пообщался с политологом Александром Чернявским о кандидатах в губернаторы Красноярского края и их шансах на победу.
23 июня 2023, 09:09
«Мы были обязаны передать мандат». Согласование мандата Усса добавили в повестку за пару часов до заседания избиркома
25 мая 2023, 12:02

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