Как недорого отдохнуть в Египте и Турции? Вот советы по поиску жилья

Выбрать жилье для отпуска не так просто — аренду делаешь заранее, а по прибытии оказывается, что заплатил за мусор и грязь. Специально для таких случаев собрали советы по выбору жилья в Египте и Турции.