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Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы
Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.
25 сентября, 03:52
Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом
Красноярцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее, выяснили эксперты «Мегафона», проведя анализ данных абонентов в роуминге.
4 сентября, 04:13
Как недорого отдохнуть в Египте и Турции? Вот советы по поиску жилья
Выбрать жилье для отпуска не так просто — аренду делаешь заранее, а по прибытии оказывается, что заплатил за мусор и грязь. Специально для таких случаев собрали советы по выбору жилья в Египте и Турции.
26 июня, 10:06
Куда красноярцам полететь зимой? Можно пожить в Сочи всего за 20 тысяч
18 января, 10:41
2023
В Египте акула откусила девушке руку
На египетском курорте Дахаб акула напала на девушку. Это второй случай за последние три месяца.
14 сентября 2023, 03:12
Ездят ли красноярцы в Хургаду после того, как акула съела россиянина?
10 июля 2023, 13:12
В Египте акула съела российского туриста, опубликовано жуткое видео
Несчастный случай произошел 8 июня на одном из общественных пляжей курортного города Хургада. Россиянин купался в море, и на него напала акула.
9 июня 2023, 01:38

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