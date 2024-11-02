prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Экология

Выбрать дату
Ноябрь
В Красноярске вводят режим «черного неба» на двое суток
2 ноября, 08:59
Октябрь
Красноярская урбанистка рассказала, как экологично избавиться от ненужных вещей
Красноярская урбанистка Мария Быстрова рассказала, как экологично расстаться с ненужной одеждой и книгами.
31 октября, 10:56
Элитный поселок красноярских чиновников и бизнесменов отапливали с нарушениями
В Красноярске отапливали с нарушениями котельную в элитном поселке «Сосны», где находится резиденция губернатора края и дома бизнесменов.
30 октября, 11:03
По 83 тысячи в день. Поездка Логинова в Китай обошлась бюджету в полмиллиона рублей. Что мэр там делал?
30 октября, 09:59
Арт-объект и деревья подарили улице Копылова к 45-летию ЖД района
На одну зеленую зону в Железнодорожном районе стало больше. На улице Копылова высадили 30 деревьев и установили скульптуру зайца. Все это — подарок к 45-летию района от строительной компании.
28 октября, 11:31
«Онкологией воняет»: красноярцы жалуются на смог и неприятный запах в городе
18 октября, 07:30
В Красноярске вводят режим «черного неба»
Среднесибирское УГМС вводит режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в Красноярске. Он начнёт действовать сегодня, 17 октября, с 19:00 и продлится сутки — до 19:00 18 октября.
17 октября, 08:40
«Бионорд» обвинили в гибели речной рыбы на юге края — но это был не «Бионорд»
16 октября, 07:59
Куда в Красноярске сдать батарейки и ртутные лампочки. Карта
Структура «Росатома» создал карту с адресами, куда можно сдать опасный мусор — ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы и другие отходы высокого класса опасности.
15 октября, 12:21
В Красноярске выросло количество вредных выбросов. Почему?
11 октября, 06:32
На севере Красноярского края в реку вылилось дизельное топливо
В Красноярском крае в Таймырском Долгано-Ненецком районе нефтепродукты попали в реку. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.
8 октября, 01:45
Владельцы скандального «Сисима» вошли в топ богатых. В их артели погибли 20 рабочих
5 октября, 10:41
В красноярских гипермаркетах можно получить скидку в обмен на пластиковые бутылки
В гипермаркетах «Аллея» появились аппараты для сбора и переработки пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Красноярцы смогут защитить окружающую среду и одновременно получить баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах.
1 октября, 07:56
Сентябрь
На фестивале «Поющие столбы» красноярцам рассказали, как правильно сортировать мусор
В минувшие выходные в Красноярске прошел эколого-музыкальный фестиваль «Поющие столбы». Для гостей фестиваля работало более 20 тематических площадок, а еще звучала музыка Харбинского симфонического и Красноярского камерного оркестров.
20 сентября, 10:00
Экологию назвали в числе важнейших факторов для развития индустриальных городов
Эксперты назвали экологизацию индустриальных городов одним из важнейших факторов для их развития. К такому выводу пришли участники саммита «Сибирская перспектива».
17 сентября, 07:09
Ученые изучили снег во время черного неба. Что они нашли? И кто загрязняет воздух?
15 сентября, 09:03
На Щорса высадили 50 молодых яблонь, чтобы озеленить двор
Активисты дома на Щорса, 69 вместе с сотрудниками районной администрации района посадили во дворе 50 молодых яблонь, чтобы озеленить территорию.
13 сентября, 04:54
«Как будто машинное масло подпалили»: в Красноярске испортился воздух
13 сентября, 03:38
Рабочая группа по газификации Красноярского края не собиралась уже 9 месяцев. Почему?
6 сентября, 07:43
Август
В районе «Красноярских Столбов» спилили десятки деревьев. Прокуратура начала проверку
В районе национального парка «Красноярские Столбы» выпиливают взрослый лес. Прокуратура начала проверку.
29 августа, 05:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика