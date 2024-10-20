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Экопарк

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Октябрь
Часть территории экопарка «Гремячая грива» закрыли для посетителей. Почему?
В красноярской «Гремячей гриве» закрыли для посещения территорию возле Серебряниковского пруда.
20 октября, 09:07
Въезд в красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли. Надолго?
В красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли въезд из-за работ по благоустройству.
9 октября, 07:50
Сентябрь
Красноярцы встали в пробку около «Гремячей гривы» из-за фестиваля
Проблемы с движением появились около «Гремячей гривы» — в пробке стоят несколько улиц.
29 сентября, 07:41
В Красноярске началась стройка гигантского ЖК на 23 тысячи человек
В Октябрьском районе Красноярска у Плодово-ягодной станции приступили к строительству микрорайона Юдинский. Об этом сообщили в корпорации развития Енисейской Сибири, которая сопровождает проект.
26 сентября, 07:41
Этнодеревню в «Гремячей гриве» построит подрядчик, с которым судилась мэрия
В Красноярске нашли подрядчика, который построит этнодеревню в «Гремячей гриве». Итоги торгов опубликовали на портале госзакупок.
23 сентября, 08:10
Август
В красноярском экопарке «Гремячая грива» построят этнодеревню за 54 млн
15 августа, 04:52
Июль
Красноярск попал в топ-10 экофрендли городов-миллионников. Жители этого не чувствуют
28 июля, 04:31
Медвежонок вышел к людям в «Гремячей гриве» — посетители спрятались в визит-центре
В Красноярске медведь вышел к людям на Серебряниковском пруду. Посетители спрятались в визит-центре экопарка.
26 июля, 10:40
В экопарке «Гремячая грива» сделали два новых маршрута для прогулок
7 июля, 04:30
Июнь
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее снова обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 24 июня проведут обработку от клещей. Жителей просят в этот день там не гулять.
24 июня, 01:43
В Красноярске построят новую экотропу — к иконе на скале у Серебряниковского пруда
3 июня, 02:19
Май
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 6, 7 и 8 мая проведут обработку от клещей. Жителей просят в эти дни там не гулять.
6 мая, 01:10
Март
В новом экопарке «Юдинская долина» появились три маршрута для прогулок
В экопарке «Юдинская долина» обозначали три разных по продолжительности маршрута.
18 марта, 08:57
В экопарке «Юдинская долина» рассказали, как будут решать проблему забитой парковки
8 марта, 02:38
Красноярцы жалуются на забитую парковку у нового экопарка. Добираются только на авто
3 марта, 12:00
Февраль
В Красноярске откроется еще один экопарк — «Юдинская долина». Что там есть?
26 февраля, 01:27
Январь
В «Гремячей гриве» установили огромные наушники. Можно слушать истории
В «Гремячей гриве» появился новый уличный экспонат в виде гигантских наушников. Через них можно слушать истории о парке и музыку.
3 января, 06:47
Декабрь 2023
В Красноярске открылось новое место для прогулок — экопарк «Березовая роща»
Новый экопарк «Березовая роща» открылся 26 декабря. Смотрим, что там есть.
27 декабря 2023, 01:58
Ноябрь 2023
В Красноярске чиновники объяснили преимущества «дырок в полу» над обычными унитазами
8 ноября 2023, 07:12
Новая искренность. В «Гремячей гриве» открыли туалет без перегородок между унитазами
7 ноября 2023, 09:19

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