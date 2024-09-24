prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Электрокатамаран

Выбрать дату
2024
Красноярцы выстраиваются в очереди за билетами на электрокатамаран
24 сентября, 09:55
Электрокатамаран больше не выполняет рейсы до Дивногорска. Их убрали из расписания
16 июля, 06:42
«В Дубае дешевле». Красноярцы раскритиковали «космические» цены на поездки на электрокатамаране
19 апреля, 07:27
Электрокатамаран в Красноярске запустят в мае. Что по ценам?
Электрокатамаран в Красноярске запустят 1 мая. Рассказываем, какие рейсы будут в расписании.
16 апреля, 05:12
2023
Когда на Енисее запустят электрический катамаран
Стало известно, когда стартуют первые речные прогулки на электрическом катамаране в Красноярске.
30 мая 2023, 08:59
Когда на Енисее запустят электрический катамаран
На Енисее начались испытания электрического катамарана Ecocruiser. Первые рейсы должны начаться в ближайшие 10 дней.
10 мая 2023, 09:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика