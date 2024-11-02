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Электронные повестки

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2024
В России заработал реестр электронных повесток, но все осталось по-старому. Что?
2 ноября, 06:36
Осенний призыв 2024: когда начнется, кто попадает и как получить отсрочку
10 сентября, 05:14
2023
Что известно о «террористах», планировавших подрыв станций связи в Зеленогорске
18 августа 2023, 04:25
В Зеленогорске хотели взорвать станции связи — чтобы помешать рассылке повесток
17 августа 2023, 04:45
В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших взорвать станции связи
В Красноярском крае задержали двух человек, которые намеревались взорвать станции связи в ЗАТО Зеленогорск.
17 августа 2023, 04:18
Призывникам запретят уезжать из России сразу после направления повестки
Гражданам России, которые подлежат призыву на военную службу, запретят выезд из России со дня направления повестки.
25 июля 2023, 12:27

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