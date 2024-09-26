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Елены Стасовой

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2024
В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?
В Красноярске изменили схему автомобильного движения на кольцевой развязке в Ветлужанке. Речь идет о кольцевом пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева.
26 сентября, 01:57
Красноярские депутаты одобрили проект гигантского ЖК у Плодово-ягодной станции
12 июня, 04:51
Жители Елены Стасовой жалуются на наплыв клещей. Их находят даже в квартирах
17 апреля, 07:52
В Красноярске для улицы Елены Стасовой готовят проект межевания. Её будут расширять
13 апреля, 07:57
Под КРТ продают участок в Ветлужанке с недостроенным зданием КрасГАУ
Под КРТ продают землю с недостроенным корпусом красноярского аграрного университета на Елены Стасовой.
28 марта, 01:32
2023
Красноярец устроил стрельбу во дворе на камеру
Красноярец ночью решил пострелять во дворе жилого дома. Зачем он это сделал, мужчина не смог объяснить.
14 декабря 2023, 02:53
Из-за угрожавшего 11-летнему ребенку мужчины в Ветлужанке начали проверку
20 августа 2023, 08:25
Бьет поводком: красноярка регулярно избивает собаку в лифте своего дома
21 июля 2023, 01:52

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