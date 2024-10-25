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Елки

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Названы даты открытия елок и ледовых городков в Красноярске
25 октября, 04:26
В Красноярске к Новому году установят 16 елок. Рассказываем, где именно
17 октября, 01:31
Декабрь 2023
В Красноярске открылись елочные базары. Где и за сколько можно купить ель?
Рассказываем, где уже работают елочные базары в Красноярске и за сколько там можно купить живую елку на праздник.
21 декабря 2023, 02:12
Когда и во сколько откроются новогодние ёлки в Красноярске?
В Красноярске первая районная новогодняя ёлка откроется 25 декабря, остальные — с 26 по 28 декабря.
15 декабря 2023, 01:12
Ноябрь 2023
В Красноярске установят елки и ледовые городки. Смотрим где
На острове Татышев в Красноярске уже монтируют главную городскую ёлку и горки.
25 ноября 2023, 05:33

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