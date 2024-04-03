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Емельново

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Апрель
Под Красноярском таксист влетел под грузовик. Пассажирка погибла
На обходе Красноярска утром 3 апреля произошло смертельное ДТП.
3 апреля, 02:27
Февраль
Помилованный экс-наемник сломал нос полицейскому под Красноярском
11 февраля, 03:31
Октябрь 2023
Из-за снегопада под Красноярском произошло ДТП с четырьмя авто. Пострадал ребенок
На трассе под Красноярском четыре авто попали в аварию. Один из водителей не справился с управлением.
24 октября 2023, 07:24
Август 2023
На дорогах Красноярского края установили 82 новых камеры с распознаванием номера авто
В Красноярском крае увеличили количество дорожных камер. Они будут фиксировать номерные знаки, модель и цвет авто.
31 августа 2023, 01:36
В Емельяново байкер влетел в авто. Мотоцикл вспыхнул, а водитель погиб на месте
18 августа 2023, 05:06
Июль 2023
«Решетка развалилась»: красноярка упала в слив для воды у бассейна в Емельяново
30 июля 2023, 08:16
Роспотребнадзор проверил более 100 магазинов «Красный яр» и «Батон». Что там не так?
4 июля 2023, 04:35

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