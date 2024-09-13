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Енисейск

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Сентябрь
В Красноярском крае сняли северное сияние. Смотрите, как красиво!
В ночь с 12 на 13 сентября на Землю обрушилась сильная магнитная буря — она позволила жителям нескольких регионов России увидеть северное сияние. Повезло и нам: это явление зафиксировали и в Красноярском крае.
13 сентября, 02:26
Август
Как добраться из Красноярска в Енисейск за 5 тысяч на теплоходе? Опыт путешественника
Фотограф и путешественник Сергей Токарев рассказал, как добраться до Енисейска за 5 тысяч на теплоходе. Он поделился опытом своей поездки.
23 августа, 04:54
В Красноярском крае из-за грозовых молний произошло два пожара
17 августа, 03:33
В центре Енисейска заметили медведя. Он забежал на детскую площадку
16 августа, 09:43
В Красноярском крае снова засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
13 августа, 03:12
Июль
Какие фестивали посетить в Красноярском крае до конца лета? Подборка мероприятий
27 июля, 11:24
Бухгалтеры пять лет воровали миллионы из бюджета. Суд решил их не сажать
Бухгалтеры из муниципального учреждения в Енисейске за пять лет похитили 11,5 миллиона. Им вынесли приговор, но суд постановил считать наказание условным.
24 июля, 12:25
Май
Скорая и грузовик не поделили трассу под Красноярском и устроили разборки
Водители скорой помощи и грузовой машины устроили разборки на трассе Красноярск — Енисейск. Машины теснили друг друга к обочине и не давали обогнать.
15 мая, 10:26
В Енисейске мужчина спас тонущего ребенка
В Красноярском крае случайный прохожий спас мальчика, который провалился под лед, сообщили в МЧС России.
5 мая, 04:46
Апрель
В Красноярском крае жительница снесенного дома 10 лет платила за него коммуналку
22 апреля, 13:41
МЧС назвало города и районы края, которые может затопить. В списке есть и Красноярск
Сотрудники МЧС назвали территории Красноярского края, которые может затопить во время потепления.
9 апреля, 01:11
Енисейца осудили за «унижение достоинства полицейских» — помочился на автомобиль ППС
8 апреля, 06:36
Март
В Красноярске с годами теплеет, а ветры слабнут. Что будет с черным небом?
Власти и метеорологи выясняют, как изменения климата сказываются на режиме черного неба в городах Красноярского края.
26 марта, 10:11
«Он и не думал, что люди могут так с ним расправиться». Двое охотников пойдут под суд за убийство ручного лося Аяна. Он бы всеобщим любимцем
Жителей Енисейска и Красноярка обвиняют в убийстве ручного лося Аяна. Им грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную охоту.
1 марта, 09:31
Январь
В крае за год завели 59 дел о «дискредитации ВС РФ» — из них 3 уголовных
Краевая полиция рассказала об итогах своей работы в 2023 году. В ведомстве озвучили количество административных и уголовных дел, связанных с «дискредитаций армии РФ».
19 января, 05:29
В Енисейске осудят двух мужчин — они необычным способом «готовились к зиме»
В Енисейске 32-летний мужчина и его 40-летний приятель весьма необычным способом решили «подготовиться к зиме». За это им грозит до десяти лет лишения свободы.
6 января, 04:14
Декабрь 2023
Гигантские глыбы льда вынесло на берег Енисея после морозов. Эпичные кадры
В Енисейском районе Красноярского края прибывающая вода в Енисее сорвала кромку ледостава и вынесла ледяные глыбы на берег.
15 декабря 2023, 08:15
Стало известно, почему могла умереть рысь, вышедшая к людям в Енисейске
Рысь, которая в конце ноября вышла к людям в Енисейск, могла погибнуть из-за бешенства и паразитов.
11 декабря 2023, 08:57
Ноябрь 2023
В Енисейске умерла рысь, вышедшая к людям. Это могло произойти из-за наркоза
30 ноября 2023, 08:10
Рысь прибежала во двор дома в Енисейске. Не верите — посмотрите
30 ноября 2023, 04:34

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