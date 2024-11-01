Чиновники пообещали первый 5-звездочный отель в Красноярске к 2026 году

Первый пятизвездочный гостиничный комплекс с парковкой и офисно-деловым центром планируют построить в Красноярске к 2026 году. Еще шесть новых комплексов должны появится в Красноярске и крае до 2030 года. Такие планы расписаны в стратегии социально-экономического развития Сибири.