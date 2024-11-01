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Ергаки

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2024
В красноярских Ергаках запустят туры на ратраках. Что это?
В Красноярском крае в природном парке Ергаки планируют запустить специальные туры для экстремалов.
1 ноября, 01:44
«Это называется осень»: в Красноярском крае выпал первый снег
В Красноярском крае прошел первый снегопад. Жители края в соцсетях делятся фото и видео первого снега.
16 сентября, 03:45
В парке «Ергаки» строят новые модульные дома и юрты для туристов
На территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае построят 68 новых номеров для путешественников.
17 июля, 01:32
В Ергаках медведь съел подростка. Директора турбазы осудили за это
11 июня, 05:12
Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем про трассы рядом с Красноярском
17 января, 10:35
2023
Чиновники пообещали первый 5-звездочный отель в Красноярске к 2026 году
Первый пятизвездочный гостиничный комплекс с парковкой и офисно-деловым центром планируют построить в Красноярске к 2026 году. Еще шесть новых комплексов должны появится в Красноярске и крае до 2030 года. Такие планы расписаны в стратегии социально-экономического развития Сибири.
24 октября 2023, 06:42
На юге Красноярского края выпал снег
В Ермаковском районе на юге Красноярского края 24 сентября выпал снег, автомобилисты публикуют видео с федеральной трассы М-54.
24 сентября 2023, 03:18
В Минусинске и Ергаках пройдут съемки российского сериала «Невский»
С 16 по 20 августа в более чем 15 локациях на юге Красноярского края будут снимать одну из серий сериала «Невский».
14 августа 2023, 04:10
Выживший после удара молнии в Ергаках альпинист рассказал про смертельный подъем
Один из трех выживших после удара молнии в парке «Ергаки» альпинистов рассказал подробности о роковом подъеме на пик Звездный.
21 июля 2023, 11:59
Показываем фото туристов из Ергаков за несколько минут до смертельной грозы
Следователи опубликовали фото туристов из парка «Ергаки» за несколько минут до удара молнии.
18 июля 2023, 11:34
Стала известна личность погибшей от удара молнии в Ергаках 27-летней альпинистки
18 июля 2023, 05:03
Пострадавших от удара молнии в Ергаках туристов эвакуировали и доставили в больницу
18 июля 2023, 04:35
На базе отдыха в «Ергаках» произошел пожар
На базе отдыха «Ергаки», которая находится в одноименном природном парке в Ермаковском районе края, произошел пожар.
1 июля 2023, 10:32

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