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Ермаковский район

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Май
У виновной в гибели 20 золотодобытчиков компании «Сисим» снова нашли нарушения
21 мая, 07:59
«Убивают экосистему и в конечном счете людей»: старатели загрязнили реки на юге края
19 мая, 09:17
Апрель
«Доходит до драк». На юге края отравляют грунт нечистотами — власти отказываются ставить септик
30 апреля, 02:17
Март
На юге Красноярского края люди не могут получить лекарства — аптек просто нет
1 марта, 08:08
Декабрь 2023
«Сутками не могут добраться до райцентра»: на юге края сократили автобусные рейсы
23 декабря 2023, 04:01
Ноябрь 2023
На юге Красноярского края часть трассы полностью перекрыта из-за ДТП с бензовозом
В Ермаковском районе бензовоз опрокинулся и полностью перекрыл трассу.
18 ноября 2023, 04:52
Сентябрь 2023
На юге Красноярского края произошло «умеренное» землетрясение
В Ермаковском районе произошло землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
4 сентября 2023, 05:19
Июль 2023
В Ермаковском районе уроженец Тувы порезал ножом молодого сотрудника пилорамы
21 июля 2023, 07:23
В Красноярском крае выявили вспышку бешенства
В деревне Вознесенка Ермаковского района выявили вспышку бешенства.
20 июля 2023, 11:59
Турист из Москвы сломал ногу в красноярском парке «Ергаки». Он ходил с травмой 4 дня
20 июля 2023, 05:37

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